Durante años, el café ha tenido un mal nombre. Depende del lugar y del momento histórico, pero el culpable no era tanto el propio café como la cafeína. Aunque la evidencia ha logrado desmentirlos, sigue habiendo una gran cantidad de mitos sobre la cafeína y sus efectos. Sin embargo, y cada vez más, tenemos claro que el café tiene un efecto beneficioso sobre el organismo. Según informó Xataka, un estudio publicado en Nature en 2024 vinculó el café con una microbiota distinta y más abundante. Esto sugiere que el café puede ser un aliado para mantener una salud intestinal óptima. El estudio se centró en el impacto del café en la composición de la microbiota intestinal, y los resultados fueron sorprendentes. Se encontró que el consumo de café se asociaba con una mayor diversidad y abundancia de bacterias beneficiosas en el intestino. Esto puede tener implicaciones importantes para la salud en general, ya que la microbiota intestinal juega un papel crucial en el mantenimiento de la salud y la prevención de enfermedades. La investigación también encontró que el café puede afectar la expresión de genes involucrados en la regulación de la microbiota, lo que podría explicar los beneficios observados. Aunque más investigaciones son necesarias para confirmar estos hallazgos, los resultados son prometedores y sugieren que el café puede ser una herramienta útil para mantener la salud intestinal. En resumen, el estudio en Nature encontró que el consumo de café se asocia con una microbiota más abundante y diversa, lo que puede tener beneficios para la salud en general. Esto es especialmente relevante en un momento en que la obesidad y las enfermedades metabólicas están en aumento. Es importante destacar que el estudio se centró en el consumo de café y no en la cafeína en sí. Esto sugiere que el café en sí mismo puede tener un efecto beneficioso en la microbiota intestinal, en lugar de la cafeína. Aunque más investigaciones son necesarias para confirmar estos hallazgos, los resultados son prometedores y sugieren que el café puede ser una herramienta útil para mantener la salud intestinal.