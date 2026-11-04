Publicidad
Pergamino
La Opinión Online
LO SportsLO Campo
Fúnebres
Tendencias

Spielberg se lamenta del impacto de 'Tiburón': 'Me arrepiento todavía hoy'

El director de cine confesó en un programa de radio que todavía se arrepiente por la matanza de escualos después de la publicación del libro y la película

Marcá La Opinión como fuente preferida en Google
Fuente: Xataka·04 de noviembre de 2026 a las 02:30 p. m.
Spielberg se lamenta del impacto de 'Tiburón': 'Me arrepiento todavía hoy'
two reelsFoto: Noom Peerapong / Unsplash

El director de cine Steven Spielberg se mostró arrepentido de la matanza de escualos que se desató a partir de la publicación del libro y la película 'Tiburón' en 1975. En un programa de radio llamado 'Desert Island Discs' de la BBC Radio 4, Spielberg confesó que todavía se arrepiente de la situación, según informó Xataka.

En el programa, Spielberg habló sobre la influencia de la película en la cultura popular y cómo la fiebre de pesca deportiva que se desató después de su estreno afectó a la población de tiburones. El director admitió que se siente culpable por haber contribuido a la matanza de estos animales, que son fundamentales para la salud del ecosistema marino.

Publicidad

Las mas leidas de Tendencias

1

El robo del siglo: cómo vaciaron las carteras de Binance en una sola tarde y se llevaron más de US$6.000 millones

30/10, 10:36 a. m.
El robo del siglo: cómo vaciaron las carteras de Binance en una sola tarde y se llevaron más de US$6.000 millones
2

El Papa vuelve a la Argentina: mapa, agenda y 39 años de espera

3/11, 11:59 a. m.
El Papa vuelve a la Argentina: mapa, agenda y 39 años de espera
3

Salón de París 2026: el regreso del Citroën 2CV en versión eléctrica, un Alfa Romeo que anticipa el futuro y el desembarco chino

30/10, 09:00 p. m.
Salón de París 2026: el regreso del Citroën 2CV en versión eléctrica, un Alfa Romeo que anticipa el futuro y el desembarco chino
4

Tragedia ferroviaria en España: al menos 68 muertos al chocar dos trenes de alta velocidad en Toledo

28/10, 12:16 p. m.
Tragedia ferroviaria en España: al menos 68 muertos al chocar dos trenes de alta velocidad en Toledo
5

Las motos van a contramano del mercado automotor: en septiembre se patentaron 80.113 unidades y el año acumula un alza del 40,7%

30/10, 09:15 p. m.
Las motos van a contramano del mercado automotor: en septiembre se patentaron 80.113 unidades y el año acumula un alza del 40,7%

También compartió su temor de que los tiburones sigan enfadados con él por la fiebre de pesca deportiva que se desató a partir de la película. Aunque Spielberg no proporcionó detalles sobre cómo cree que los tiburones pueden estar afectados por la película, su declaración sugiere que se siente conculcado por la situación.

Según un estudio publicado en la revista científica Nature, la fiebre de pesca deportiva causada por la película 'Tiburón' provocó la muerte de miles de tiburones en todo el mundo. El estudio destacó la importancia de la conservación de estos animales y la necesidad de adoptar medidas para prevenir la sobrecaza.

Publicidad

Es importante destacar que la película 'Tiburón' fue un éxito comercial y cultural, pero también tuvo un impacto negativo en la población de tiburones. La matanza de estos animales afectó no solo a su población, sino también a la salud del ecosistema marino en general.

El caso de Spielberg es un ejemplo de cómo las producciones cinematográficas pueden tener un impacto significativo en la sociedad y en la naturaleza. La industria del cine debe ser consciente de sus responsabilidades y trabajar en la creación de contenido que promueva la conciencia y la protección del medio ambiente.

Publicidad

Seguí leyendo

Anuncian el 41° Festival de Cine de Mar del Plata: diez días con 150 películas de todo el mundo
Cultura

Anuncian el 41° Festival de Cine de Mar del Plata: diez días con 150 películas de todo el mundo

Aunque Spielberg se arrepiente de la situación, es importante que la industria del cine se sume a la causa de la protección del medio ambiente y la conservación de los recursos naturales. La creación de contenido que promueva la conciencia y la protección del medio ambiente es fundamental para el futuro de nuestro planeta.

En resumen, la confesión de Spielberg sobre la matanza de escualos después de la publicación del libro y la película 'Tiburón' es un recordatorio de la importancia de la responsabilidad en la industria del cine. La creación de contenido que promueva la conciencia y la protección del medio ambiente es fundamental para el futuro de nuestro planeta.

Publicidad

La influencia de la película 'Tiburón' en la cultura popular

La película 'Tiburón' fue un éxito comercial y cultural, pero también tuvo un impacto negativo en la población de tiburones. La matanza de estos animales afectó no solo a su población, sino también a la salud del ecosistema marino en general.

El caso de Spielberg y la importancia de la responsabilidad en la industria del cine

El caso de Spielberg es un ejemplo de cómo las producciones cinematográficas pueden tener un impacto significativo en la sociedad y en la naturaleza. La industria del cine debe ser consciente de sus responsabilidades y trabajar en la creación de contenido que promueva la conciencia y la protección del medio ambiente.

Publicidad

La necesidad de la conservación de los tiburones

La fiebre de pesca deportiva causada por la película 'Tiburón' provocó la muerte de miles de tiburones en todo el mundo. El estudio publicado en Nature destacó la importancia de la conservación de estos animales y la necesidad de adoptar medidas para prevenir la sobrecaza.

Cinemedio ambienteSpielbergTiburónpelículaconservación
WhatsAppXFacebook

Comentarios

🔓

Desbloqueá los comentarios

Hacete socio LO365 y sumate a la conversación.

Hacete socioYa tengo cuenta

Cargando comentarios...

Galería de imágenes (2)