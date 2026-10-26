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Anuncian el 41° Festival de Cine de Mar del Plata: diez días con 150 películas de todo el mundo

Del 5 al 15 de noviembre vuelve uno de los eventos más importantes de Latinoamérica, el Festival de Cine de Mar del Plata, en su edición 41.

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26 de octubre de 2026 a las 01:29 p. m.
Anuncian el 41° Festival de Cine de Mar del Plata: diez días con 150 películas de todo el mundo
John Malkovich y Sam Rockwell, protagonistas de "Wild Horse Nine".Foto: DIB

Con el lema “Donde el cine argentino dialoga con el mundo”, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) presentó en el Palacio Libertad la edición 41ª Festival de Cine de Mar del Plata que se realizará entre el 5 y el 15 de noviembre próximos en diez salas de la ciudad balnearia.

La competencia internacional reúne 14 largometrajes, mientras que la Latinoamericana tendrá otros 14 y la Argentina estará integrada por 12 producciones. En total se verán más de 150 películas, con entradas que parten de los $5.000. Hay descuentos para jubilados y estudiantes, packs de entradas y funciones gratuitas para disfrutar de películas que difícilmente lleguen a las salas comerciales.

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La apertura del festival estará a cargo de "Wild Horse Nine" (“Caballo Salvaje Nueve”, de Martin McDonagh (director de "Los espíritus de la isla" y "Tres anuncios por un crimen"), con John Malkovich, Sam Rockwell y Steve Buscemi como tres agentes de la CIA que ya no saben distinguir entre la misión y la paranoia.

El cierre será con "Borges and Me" ("Borges y yo"), de Marc Turtletaub, con Luis Gnecco en el papel de Jorge Luis Borges. Basada en las memorias de Jay Parini, la película recrea el viaje que nuestro autor argentino realizó por las Tierras Altas de Escocia.

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Estará presidido por el cineasta peruano Francisco Lombardi, reconocido por películas como "La ciudad y los perros" y "Pantaleón y las visitadoras". Lo acompañarán el director y guionista mexicano Carlos Cuarón, la actriz argentina Eva de Dominici, la realizadora danesa Birgitte Stærmose, la directora mongola Uisenma Borchu y la periodista italiana Silvia Bizio.

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