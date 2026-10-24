> San Pedro cerró los Juegos Bonaerenses 2026 con un total de 24 medallas

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La delegación sampedrina finalizó su participación en Mar del Plata con cuatro medallas de oro, 11 de plata y nueve de bronce, tras destacarse en distintas disciplinas deportivas.

San Pedro concluyó su participación en la edición 2026 de los Juegos Bonaerenses con un balance destacado: 24 medallas en las finales disputadas en Mar del Plata. La delegación local sumó nuevas preseas en la jornada de cierre, con resultados sobresalientes en pelota paleta, fútbol y básquetbol, y alcanzó una actuación histórica en la competencia provincial.

San Pedro logró el oro en pelota paleta Sub 16 Uno de los momentos más destacados de la jornada final fue la consagración del equipo de pelota paleta en la categoría Sub 16. La dupla integrada por Felipe Armendáriz y Máximo Armendáriz se quedó con la medalla de oro tras imponerse en el partido decisivo y aportó una nueva alegría a la delegación sampedrina.

El triunfo permitió cerrar la participación con otra presea dorada en una competencia que reúne a deportistas de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y que constituye uno de los principales encuentros del calendario deportivo bonaerense.

Fútbol aportó tres medallas de plata y una de bronce Las disciplinas de fútbol también tuvieron un papel importante en el medallero de San Pedro. Los equipos masculinos Sub 14 y Sub 18, junto con el conjunto de Fútbol PCD Sub 16 Nivel B, alcanzaron las instancias decisivas y obtuvieron tres medallas de plata.

Por su parte, el equipo femenino Sub 14 consiguió la medalla de bronce luego de finalizar en la tercera posición. Estos resultados reflejaron el desempeño de los representantes locales en las distintas categorías y modalidades de la competencia.

El básquetbol masculino Sub 16 completó la cosecha de medallas de los deportes de conjunto. El seleccionado sampedrino logró subir al podio y obtuvo la presea de bronce, sumando otro resultado positivo para la delegación en la etapa final de los Juegos Bonaerenses.

El medallero de San Pedro cerró con 24 preseas Con los resultados obtenidos en Mar del Plata, San Pedro finalizó su participación en los Juegos Bonaerenses 2026 con un total de 24 medallas, distribuidas en cuatro de oro, 11 de plata y nueve de bronce.

El balance final reunió los logros alcanzados en diversas disciplinas y categorías, con representantes que llegaron a las instancias decisivas y consiguieron ubicarse entre los mejores de la competencia provincial.