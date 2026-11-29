> Adriana Varela llega por primera vez a Pergamino con todo el sentimiento del tango

Cultura

La reconocida cantante se presentará el viernes 4 de diciembre, a las 21:00, en el Teatro San Martín. Con su inconfundible voz y una extensa trayectoria nacional e internacional, ofrecerá un recorrido por los grandes clásicos del género y algunas sorpresas de la música popular contemporánea.

Pergamino recibirá por primera vez a una de las voces más personales y reconocidas del tango argentino. Adriana Varela, popularmente conocida como “La Gata”, llegará el viernes 4 de diciembre al Teatro San Martín para protagonizar una noche en la que la intensidad interpretativa, la emoción y la tradición tanguera serán protagonistas.

Acompañada por los guitarristas Horacio Avilano y Rafael Varela, la artista ofrecerá un espectáculo que recorrerá lo mejor de su amplio repertorio, con grandes composiciones de Enrique Cadícamo, Carlos Gardel, Homero y Virgilio Expósito, Homero Manzi y otros autores fundamentales de la música ciudadana. Fiel a una característica de sus últimas presentaciones, también incorporará alguna canción de la música popular contemporánea, en un cruce de estilos que forma parte de su identidad artística.

Dueña de una voz grave, áspera y profundamente expresiva, Varela construyó una manera singular de interpretar el tango, con un fraseo personal y una intensidad escénica que la distingue. Su estilo, atravesado por influencias del rock y una sensibilidad alejada de los moldes tradicionales, le permitió conquistar públicos de distintas generaciones y llevar la música argentina a escenarios de Europa y América.

Su trayectoria internacional incluye presentaciones en España, Italia, Francia, Inglaterra, Portugal, Austria, Grecia, Colombia, México, Brasil, Chile, Uruguay y Bolivia, entre otros países. En esos recorridos consolidó un reconocimiento que la ubica entre las figuras más destacadas del tango contemporáneo.

Una trayectoria con sello propio Nacida como Beatriz Adriana Lichinchi, el 9 de mayo de 1952, en Dock Sud, Avellaneda, Adriana Varela llegó al tango por un camino poco convencional. Antes de dedicarse profesionalmente a la música se formó como fonoaudióloga y estudió lingüística y psicoanálisis, además de acercarse a otros géneros musicales.

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Su encuentro con el universo tanguero tuvo un punto de inflexión a partir de la película Sur, de Fernando “Pino” Solanas, y, especialmente, al descubrir la interpretación de Roberto Goyeneche, quien se convirtió en su mentor y padrino artístico. A comienzos de los años noventa inició su carrera discográfica con el sello Melopea, dirigido por Litto Nebbia, y publicó trabajos como Tangos (1991), Maquillaje (1993), Corazones perversos (1994), Cuando el río suena (1999) y Más tango (2001).

A lo largo de su carrera compartió escenarios con grandes figuras de la música, entre ellas el propio Goyeneche, Cacho Castaña, Joaquín Sabina y Joan Manuel Serrat. También recibió importantes distinciones, como los premios ACE, Konex y Gardel, que reconocieron su aporte a la música popular argentina.