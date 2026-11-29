Golpe de calor: cómo reconocerlo y qué hacer mientras llega la ayuda
El cuerpo deja de regular su temperatura y puede superar los 40 °C. Los síntomas, los primeros auxilios y lo que hay que evitar, según el Ministerio de Salud.
El golpe de calor es una forma grave de lesión por calor: el cuerpo pierde la capacidad de regular su temperatura, que llega a 40 °C o más. Suele estar precedido por un cuadro más leve, el agotamiento por calor, que se puede revertir si se lo reconoce a tiempo, según el Ministerio de Salud de la Nación.
El aviso previo: agotamiento por calor
Antes del golpe de calor aparece casi siempre el agotamiento por calor. Sus señales son sudoración excesiva, sed intensa y boca seca, cansancio o debilidad, dolor de cabeza, mareos o desmayo, dolor de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos. En los bebés puede verse la piel irritada por el sudor en el cuello, el pecho, las axilas, los pliegues del codo y la zona del pañal; en los más chicos, también irritabilidad y llanto que no se calma.
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Ante ese cuadro, la indicación es llevar a la persona a un lugar fresco y ventilado, aflojarle o quitarle ropa, mojarle el cuerpo, ofrecerle agua en pequeños sorbos y hacer que descanse. Si no mejora, hay que consultar al médico o al centro de salud.
Cuándo es una emergencia
El golpe de calor se reconoce por la temperatura corporal de 39 a 40 °C o más, la piel roja, caliente y seca (la sudoración se agota), el dolor de cabeza palpitante, la agitación y la alteración del estado mental: desorientación, confusión, delirio o pérdida del conocimiento.
Es un cuadro muy grave. El Ministerio de Salud indica:
Llamar de inmediato al servicio de emergencias (107) o trasladar a la persona al centro de salud más cercano.
Mientras tanto, llevarla a un lugar fresco y ventilado.
Quitarle la ropa y enfriarla rápido, mojándole todo el cuerpo con agua fría.
Darle agua solo si está consciente.
Qué no hacer
No dar medicamentos antifebriles.
No friccionar la piel con alcohol, porque causa intoxicación.
Quiénes corren más riesgo
Los grupos más expuestos son los bebés y niños pequeños, las personas mayores, las embarazadas y las mujeres en período de lactancia, quienes tienen enfermedades crónicas o sobrepeso, quienes trabajan expuestos al calor y las personas en situación de calle. El Ministerio recomienda tener a mano los teléfonos de emergencia y, en el caso de quienes viven solos, mantenerse en contacto con alguien cercano.
Cómo prevenirlo
Tomar agua con frecuencia, aunque no se sienta sed.
Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o con mucha azúcar.
Comer frutas y verduras, y evitar las comidas abundantes.
No exponerse al sol entre las 10 y las 16; usar gorro y protector solar.
Evitar la actividad física intensa en las horas de más calor.
Usar ropa holgada, liviana, de algodón y de colores claros.
Permanecer en lugares ventilados o con aire acondicionado.
A los lactantes, darles el pecho con más frecuencia; a los chicos, ofrecerles líquidos todo el tiempo y bañarlos o mojarles el cuerpo seguido.
Asegurar agua y sombra para las mascotas.
La heladera también cuenta
El calor acelera el deterioro de los alimentos. Hay que descartar la carne, el pollo, el pescado, los huevos y las sobras que hayan estado dos horas o más fuera del frío, y también las latas abiertas, dañadas o infladas. El agua para beber debe ser segura y guardarse en envases limpios y cerrados, en la heladera o en un lugar fresco.
Qué significan los colores del alerta
El Servicio Meteorológico Nacional y el Ministerio de Salud tienen un Sistema de Alerta Temprana por Temperaturas Extremas, que se consulta en smn.gob.ar/alertas. Tiene cuatro niveles:
Verde: sin efecto sobre la salud.
Amarillo: efecto leve a moderado.
Naranja: efecto moderado a alto; puede ser muy peligroso para los grupos de riesgo.
Rojo: efecto alto a extremo; puede afectar a todas las personas, incluso a las saludables.
Se habla de ola de calor cuando las temperaturas máximas y mínimas superan durante al menos tres días seguidos los valores de referencia de cada localidad.