En Colón los vecinos del barrio de la familia asaltada por menores alertaron a las autoridades

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Tras el asalto a la familia Piovesan, vecinos de Villa Planes difundieron un duro comunicado en el que reclamaron mayor seguridad y controles sobre las prisiones domiciliarias.

El violento asalto sufrido por la familia Piovesan en su vivienda de Colón generó una fuerte reacción de los vecinos del barrio Villa Planes, quienes difundieron un comunicado público para expresar su preocupación por la inseguridad y reclamar respuestas de las autoridades. El pronunciamiento fue compartido el martes 24 de noviembre, el mismo día del episodio, a través de redes sociales, grupos de WhatsApp y medios de comunicación.

El documento, firmado por los vecinos de Villa Planes, está dirigido a las autoridades judiciales, policiales y municipales, además de los medios de comunicación y la comunidad en general. En sus párrafos, los habitantes del sector describieron la gravedad del episodio ocurrido durante la madrugada y manifestaron su indignación por la violencia ejercida contra los integrantes de la familia que se encontraba dentro de su domicilio.

De acuerdo con lo expresado en el comunicado, el asalto se produjo alrededor de las 2:00, cuando cuatro personas ingresaron a la vivienda de los Piovesan. Los vecinos señalaron que, según la información que habían recibido, todos los involucrados serían menores de edad. Durante el hecho, la madre de familia y uno de sus hijos habrían sido agredidos físicamente.

La Justicia Juvenil ordenó la prisión preventiva de los cuatro adolescentes, dos de 14 y un par de 17 años de edad. — LA OPINION Violencia dentro de la vivienda Uno de los aspectos que los vecinos destacaron especialmente fue la violencia desplegada durante el asalto. Según el relato incorporado al documento, uno de los agresores, quien presuntamente practicaría boxeo, golpeó brutalmente a la mujer.

La familia consiguió reducir y retener a uno de los involucrados, mientras que los otros tres escaparon del lugar. Posteriormente, el personal policial logró localizar y detener a los restantes, por lo que los cuatro presuntos participantes terminaron a disposición de las autoridades.

El comunicado también recoge manifestaciones de personas que habrían presenciado las circunstancias del episodio y que señalaron que los agresores aparentaban encontrarse bajo los efectos de estupefacientes u otras sustancias. Se trata de apreciaciones de los vecinos que, por sí mismas, no permiten establecer si alguno de los involucrados había consumido drogas.

Otro pasaje del documento refleja la indignación que provocó una supuesta respuesta de uno de los agresores hacia la víctima. Según la versión transmitida por los vecinos, cuando la mujer le habría recriminado en dependencias policiales el estado en que había quedado su ojo como consecuencia del golpe recibido, el acusado habría contestado: «Se joda porque se resistió».

La frase, atribuida al presunto agresor, fue incluida por los habitantes de Villa Planes como una muestra de la gravedad de lo ocurrido y del desprecio hacia la integridad física de la víctima.

Antecedentes de inseguridad Uno de los puntos que mayor preocupación generó entre los vecinos está relacionado con los antecedentes que atribuyen a los cuatro involucrados. En el comunicado sostuvieron que, de acuerdo con información que les habría proporcionado verbalmente personal policial, los detenidos serían los mismos que habrían participado tiempo atrás en el asalto sufrido por el contador Raúl Casi.

Además, manifestaron que algunos de los presuntos autores estarían alcanzados por medidas de prisión domiciliaria y que, según su interpretación de lo ocurrido, no estarían respetando las restricciones impuestas, particularmente durante la noche.

Esta circunstancia fue planteada como uno de los aspectos que consideran necesario investigar. Los vecinos reclamaron que se determine si existieron incumplimientos de las medidas judiciales y, en ese caso, que se revisen los mecanismos de supervisión y control establecidos para garantizar su cumplimiento.

La preocupación expresada apunta especialmente a la posibilidad de que personas sometidas a restricciones de circulación puedan salir de sus domicilios y quedar vinculadas a nuevos episodios delictivos. No obstante, las afirmaciones sobre los antecedentes y las condiciones judiciales de los detenidos deberán ser corroboradas por las autoridades competentes.

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El reclamo de los vecinos En otro tramo del pronunciamiento, los habitantes de Villa Planes advirtieron que no están dispuestos a naturalizar hechos de estas características y cuestionaron que una familia deba exponerse físicamente para defender su hogar frente al ingreso violento de personas ajenas.

Por ese motivo, solicitaron a los jueces, fiscales y demás autoridades judiciales intervinientes que adopten las medidas correspondientes dentro del marco legal para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.

También reclamaron una investigación sobre el eventual incumplimiento de las prisiones domiciliarias y una revisión de la eficacia de los dispositivos de control que deben garantizar que esas medidas se cumplan.

El pedido se extendió a las autoridades municipales y policiales, a quienes solicitaron reforzar la seguridad y las tareas de prevención en el barrio. Asimismo, convocaron a los medios de comunicación a otorgarle visibilidad al episodio y contribuir a que la preocupación de los residentes llegue a los organismos responsables.

Reconocimiento policial Pese a la dureza del reclamo, los vecinos hicieron una distinción respecto del desempeño de los efectivos que intervinieron durante el procedimiento. En el comunicado reconocieron y valoraron el accionar policial que permitió detener a los cuatro presuntos involucrados.

Sin embargo, consideraron que el trabajo de prevención y la respuesta policial deben estar acompañados por decisiones judiciales efectivas y mecanismos adecuados de supervisión para evitar la reiteración de hechos delictivos.

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En ese sentido, expresaron su solidaridad con la familia Piovesan y remarcaron que las consecuencias físicas y emocionales de una situación de semejante violencia no deben ser minimizadas.

Vivir sin miedo El documento concluye con una advertencia que sintetiza el sentimiento de los habitantes del sector: «No queremos tener que lamentar una tragedia para que se adopten las medidas necesarias».

Los vecinos aclararon que no están solicitando privilegios ni respuestas por fuera de la ley, sino que reclaman condiciones básicas de seguridad para desarrollar su vida cotidiana sin temor y poder sentirse protegidos dentro de sus propias viviendas.

El pronunciamiento representa un reclamo colectivo que excede el episodio sufrido por la familia Piovesan y pone en discusión la preocupación de los residentes por la inseguridad en Villa Planes, los antecedentes atribuidos a los presuntos involucrados y el cumplimiento de las disposiciones judiciales.