Amplio despliegue de brigadas de emergencias por una estudiante que intentó atentar contra si misma en la Escuela
En la tarde de este jueves una alumna intentó lastimarse dentro del edificio escolar de la Secundaria del barrio Atepam.
Las brigadas de emergencias policiales y sanitarias se desplegaron en la tarde de este jueves por un intento de atentar contra sí misma de una adolescente, alumna de la Escuela Secundaria del barrio Atepam.
Las autoridades educativas llamaron al servicio de emergencias 911 alrededor de las 13:00 y acudieron un médico y un ambulanciero de SAME, un móvil policial del Comando y Patrulla Urbana municipal.
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