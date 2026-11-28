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La Justicia de Pergamino dispuso que los adolescentes sigan detenidos por un asalto a una familia en Colón. Algunos registran antecedentes en otras causas violentas.

En Colón dos adolescentes de 14 años de edad y un par de 17 afrontan un proceso penal por perpetrar un violento asalto a los integrantes de una familia de esa ciudad.

Cuatro menores de edad oriundos de Colón quedaron con prisión preventiva, por disposición de la Justicia de Responsabilidad Penal Juvenil de Pergamino, en el marco de una investigación por un violento robo cometido el martes de esta semana.

El episodio tuvo como víctimas a los integrantes de una familia que se encontraban dentro de su vivienda cuando se produjo el asalto. La causa está a cargo del fiscal Daniel Aguilar.

La resolución fue adoptada por Silvana Coto, jueza subrogante del Juzgado de Garantías del Joven N.º 1 de Pergamino, quien dispuso que los cuatro adolescentes continúen privados de su libertad mientras avanza el proceso judicial.

La medida alcanza a los imputados por los delitos de robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda y mediante escalamiento, además de resistencia a la autoridad.

El caso generó una fuerte conmoción en la comunidad de Colón por las características del episodio y las circunstancias que atravesaron las víctimas, integrantes de una familia que se encontraba en el interior de su domicilio cuando fue sorprendida por los asaltantes.

Una causa de gravedad Uno de los aspectos que adquiere particular relevancia en la investigación es la situación procesal previa de algunos de los menores involucrados. De acuerdo con la información vinculada al expediente, ya habían sido relacionados con otro episodio violento de características similares, en el marco de una causa anterior en la que habían obtenido el beneficio del arresto domiciliario.

La reiteración de situaciones de esta naturaleza constituye un elemento de especial interés en el análisis judicial de los hechos y de las medidas cautelares que corresponden adoptar. En este nuevo expediente, la gravedad del episodio denunciado, las circunstancias en las que se produjo y la situación particular de los adolescentes forman parte del contexto en el que se resolvió la prisión preventiva.

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El antecedente de otra investigación por hechos violentos también vuelve a poner en discusión la problemática de los delitos cometidos por adolescentes y las respuestas que contempla el sistema de responsabilidad penal juvenil, especialmente cuando existen actuaciones judiciales anteriores.

La jueza subrogante La magistrada Silvana Coto, con desempeño en el Departamento Judicial de San Isidro, fue designada por la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires para desempeñarse como jueza subrogante del Juzgado de Garantías del Joven N.º 1 de Pergamino.

Su designación comenzó a regir el 2 de noviembre de 2026 y se extenderá hasta que se concrete la cobertura definitiva del cargo. En ese carácter, intervino en la resolución que dispuso la prisión preventiva de los cuatro adolescentes oriundos de Colón.

La intervención de una magistrada subrogante responde a la necesidad de garantizar el funcionamiento del órgano judicial mientras se completa el procedimiento institucional para designar a quien ocupará la titularidad del juzgado.

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Investigación en marcha La instrucción judicial está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 2 del Departamento Judicial Pergamino, encabezada por el fiscal Daniel Aguilar, que lleva adelante las actuaciones para esclarecer las circunstancias del asalto y determinar las responsabilidades penales correspondientes.

La investigación deberá avanzar sobre las distintas circunstancias del episodio ocurrido el 24 de noviembre, las conductas atribuidas a cada uno de los imputados y los elementos probatorios incorporados al expediente.