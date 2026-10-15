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Arrecifes tendrá este domingo la primera Fiesta del Mate y la Reposera

La celebración se realizará el 18 de octubre en la Plaza Mitre, con entrada libre y gratuita, artesanos, emprendedores, cantina y espectáculos artísticos.

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15 de octubre de 2026 a las 10:48 a. m.
El evento comenzará a partir del mediodía y promete convertirse en un gran punto de encuentro para toda la familia.
Foto: Google

La ciudad de Arrecifes se prepara para vivir la primera edición de la Fiesta del Mate y la Reposera, una propuesta pensada para compartir en familia y disfrutar de una jornada al aire libre. Luego de su postergación por cuestiones climáticas, el evento se realizará este domingo 18 de octubre, desde el mediodía, en la Plaza Mitre.

La Fiesta del Mate y la Reposera se realizará en la Plaza Mitre

La actividad tendrá como escenario la Plaza Mitre, donde vecinos y visitantes podrán reunirse para disfrutar de una jornada que combina tradiciones, recreación y propuestas culturales. La iniciativa busca generar un espacio de encuentro para las familias de Arrecifes, con el mate y la reposera como protagonistas.

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La celebración había sido postergada debido a las condiciones climáticas, pero finalmente fue reprogramada para este domingo. La convocatoria comenzará al mediodía y se extenderá con distintas actividades para quienes se acerquen a compartir la tarde.

Artesanos, emprendedores y espectáculos artísticos

La programación incluirá un paseo de artesanos, manualistas y emprendedores, que tendrán la oportunidad de exhibir y ofrecer sus productos al público. También habrá un servicio de cantina para acompañar la jornada.

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La propuesta se completará con una variada grilla de espectáculos artísticos, pensada para sumar música y entretenimiento a la celebración. De esta manera, la primera edición de la fiesta combinará actividades comerciales, gastronomía y expresiones culturales en un mismo espacio.

Entrada libre y gratuita para disfrutar en familia

El evento es organizado por el Ballet Latir Legüero y cuenta con el auspicio de la Municipalidad de Arrecifes. La convocatoria está abierta a toda la comunidad y a quienes quieran acercarse desde otras localidades para participar de la propuesta.

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Con entrada libre y gratuita, la invitación es sencilla: preparar el mate, llevar la reposera y disfrutar de una jornada al aire libre en el centro de la ciudad. La primera Fiesta del Mate y la Reposera busca instalarse como una nueva alternativa dentro de la agenda de actividades culturales y recreativas de Arrecifes.

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