Arrecifes calienta motores para una nueva edición de la Fiesta Provincial del Automovilismo

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Del 18 al 20 de diciembre, la Cuna de Campeones volverá a convertirse en el punto de encuentro de los apasionados por los fierros.

26 de noviembre de 2026 a las 11:38 a. m.

26 de noviembre de 2026 a las 11:38 a. m.

Hay ciudades en las que el automovilismo es mucho más que un deporte. Arrecifes es, sin dudas, una de ellas. Allí, donde los apellidos de grandes pilotos forman parte de la identidad de sus habitantes y el sonido de un motor de competición despierta sentimientos difíciles de explicar, se comenzaron los preparativos para una nueva edición de la Fiesta Provincial del Automovilismo.

La Municipalidad de Arrecifes confirmó que la XVII edición de esta tradicional celebración se desarrollará el viernes 18, sábado 19 y domingo 20 de diciembre de 2026, con una propuesta renovada que promete reunir a exponentes del deporte motor, vehículos de competición, espectáculos y numerosas atracciones.

La noticia constituye una invitación especial para los fierreros de Pergamino y la región, que tienen a pocos kilómetros de distancia la posibilidad de disfrutar de una verdadera fiesta del automovilismo argentino. Una excelente alternativa para despedir el año entre amigos, compartir en familia y encontrarse con otros apasionados por los motores.

Una ciudad que respira automovilismo

Arrecifes no necesita demasiadas presentaciones cuando se habla de automovilismo. Su denominación de Cuna de Campeones encuentra sustento en una extraordinaria sucesión de figuras que dejaron su huella en las pistas argentinas y del mundo.

Desde Ángel Lo Valvo, José Froilán González, Carlos Pairetti y Luis Rubén Di Palma hasta Carlos Marincovich y Néstor García Veiga, pasando por Norberto Fontana, Agustín Canapino y las nuevas generaciones de las familias Di Palma, Trosset y Pairetti, la ciudad ha construido un patrimonio deportivo difícil de igualar.

Son historias de talento, sacrificio y pasión que se transmiten de generación en generación y que encuentran en esta celebración anual una oportunidad para reencontrarse con el público.

La Fiesta Provincial del Automovilismo nació en 2010 y fue creciendo hasta convertirse en una convocatoria de alcance nacional. En 2019, durante su décima edición, llegó a congregar a unos 20.000 visitantes, una cifra que permite dimensionar la capacidad de convocatoria de una propuesta que trasciende los límites de la ciudad.

Cuando los autos salen a encontrarse con la gente

Uno de los grandes atractivos que ha tenido históricamente la fiesta es la posibilidad de observar de cerca vehículos que habitualmente los aficionados solamente pueden apreciar desde las tribunas de un autódromo o a través de la televisión.

Las exhibiciones estáticas y dinámicas, los autos históricos, las máquinas del Turismo Carretera, las categorías zonales, el rally, el karting y el motociclismo han formado parte de las últimas ediciones.

El Circuito Costanero “Daniel Alberti” ha sido uno de los escenarios emblemáticos de la celebración, que también ha llevado el automovilismo a las calles céntricas de Arrecifes mediante caravanas y exhibiciones.

La edición de 2025 tuvo, precisamente, uno de sus momentos más convocantes con una competencia de karting callejero que reunió a pilotos y periodistas especializados, ante un importante marco de público.

También se inauguró el monumento “Cuna de Campeones”, un reconocimiento permanente a la tradición automovilística de la ciudad, en el marco de una jornada que incluyó una caravana de vehículos de competición.

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Una propuesta que va más allá de los fierros

Si bien el automovilismo es el protagonista indiscutido, la fiesta ha sabido incorporar propuestas para todos los gustos y edades.

Los espectáculos musicales, los espacios gastronómicos, las ferias de artesanos y emprendedores y las actividades recreativas han complementado habitualmente la programación deportiva, convirtiendo el encuentro en una auténtica celebración popular.

La convocatoria representa, además, una oportunidad para el desarrollo turístico y comercial de Arrecifes, con visitantes provenientes de diferentes puntos de la provincia de Buenos Aires y del resto del país.

Para Pergamino, una ciudad con una enorme tradición automovilística, pilotos, preparadores, equipos de competición y una nutrida comunidad de aficionados, la cercanía geográfica constituye un incentivo adicional para sumarse a la propuesta.

Son apenas unos 50 kilómetros por la ruta nacional Nº 8 los que separan a ambas ciudades, hermanadas también por una pasión que encuentra en los talleres, los kartódromos y los circuitos de la región una de sus expresiones más genuinas.

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Si bien todavía resta conocer el cronograma completo, los pilotos invitados y los espectáculos que integrarán la programación de este año, la confirmación de las fechas permite comenzar a organizar la visita.

La expectativa está puesta en las novedades que anticiparon desde el Municipio y en la posibilidad de volver a disfrutar de ese particular clima que se genera cuando los protagonistas del automovilismo argentino se reúnen con sus seguidores lejos de las exigencias de una competencia oficial.

El calendario ya tiene una fecha marcada para los amantes de los motores: del 18 al 20 de diciembre.

Será tiempo de reencontrarse con los protagonistas, recordar las grandes hazañas del automovilismo nacional, escuchar el rugido de los motores y compartir esa pasión que no distingue edades ni generaciones.

Arrecifes se prepara para recibir a los fierreros de todo el país. Y los de Pergamino y la región tienen sobrados motivos para no perderse la cita.