Arrecifes: la Cooperativa de Todd comenzó a generar su propia energía con una planta solar

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La institución puso en funcionamiento un sistema fotovoltaico de 109,12 kWp en el nuevo predio polideportivo. La iniciativa representa un avance hacia la sustentabilidad y la autonomía energética de la localidad.

La Cooperativa Eléctrica de Todd, partido de Arrecifes, dio un paso histórico al comenzar a generar su propia energía mediante la puesta en funcionamiento de una planta solar fotovoltaica. La instalación, ubicada en el nuevo predio polideportivo, cuenta con 176 paneles y representa una apuesta estratégica por las energías renovables y el desarrollo sostenible de la comunidad.

Una planta solar de 109,12 kWp en Todd El sistema fotovoltaico fue instalado sobre los techos del nuevo complejo polideportivo, con orientación hacia el norte y un montaje coplanar. Esta modalidad permite que los paneles sigan la inclinación de las cubiertas existentes, aprovechando la superficie disponible sin necesidad de construir nuevas estructuras para su colocación.

La instalación está compuesta por 176 paneles solares de la marca JA Solar, de 620 Wp cada uno. En conjunto, los equipos alcanzan una potencia instalada de 109,12 kWp, una capacidad que permitirá a la Cooperativa incorporar generación propia a su esquema de abastecimiento energético.

El equipamiento se completa con un inversor Huawei SUN2000 de 115 kW, encargado de convertir la energía generada por los módulos fotovoltaicos para su utilización.

La puesta en marcha de esta infraestructura representa un avance significativo para la institución, que hasta ahora dependía de la energía proveniente de otras fuentes para cubrir sus necesidades. Con esta incorporación, comienza a producir electricidad a partir de un recurso natural, renovable y disponible en la región.

Un proyecto de energía renovable para el predio polideportivo La decisión de instalar los paneles solares también forma parte de una planificación más amplia para convertir al nuevo predio polideportivo en un espacio verde y con mayor autonomía energética.

La propuesta busca integrar distintas actividades en un mismo lugar, donde el deporte, la recreación y el encuentro de las familias puedan desarrollarse en un entorno que contemple el cuidado del ambiente.

En ese sentido, el aprovechamiento de la energía solar constituye una herramienta para reducir la dependencia de fuentes convencionales y avanzar hacia un modelo de funcionamiento más sustentable.

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La iniciativa también permite darle un nuevo aprovechamiento a la infraestructura del complejo, utilizando los techos como superficie de captación solar. De esta manera, un espacio destinado a actividades deportivas y sociales incorpora tecnología vinculada con la transición energética.

La Cooperativa de Todd apuesta a la sustentabilidad La puesta en funcionamiento de la planta responde a una decisión del Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica de Todd, que resolvió invertir en generación de energía renovable como parte de una estrategia orientada a fortalecer la planificación energética de la institución.

La incorporación de esta tecnología permitirá sumar capacidad de generación propia y complementar el abastecimiento de la red eléctrica. Se trata de una inversión que no solamente representa una mejora en términos de infraestructura, sino que también abre una nueva etapa para la entidad.

Fundada en 1958, la Cooperativa Eléctrica de Todd mantiene desde hace décadas un papel central en el desarrollo de la localidad, a través de la prestación de servicios esenciales y el acompañamiento al crecimiento de sus habitantes.

Con este proyecto, la institución incorpora un nuevo desafío a su trayectoria: avanzar en la producción de energía limpia y en la utilización de recursos renovables.