Alerta en Salto por falsas ofertas laborales y estafas con el carnet de manipulador de alimentos

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Advierten por una modalidad de estafa que ofrece trabajos falsos y exige transferencias de dinero para tramitar el carnet de manipulador de alimentos.

08 de octubre de 2026 a las 10:17 a. m.

08 de octubre de 2026 a las 10:17 a. m.

Una nueva modalidad de estafa genera preocupación en la ciudad de Salto y apunta especialmente a personas que se encuentran en búsqueda laboral. Los engañadores ofrecen supuestos puestos de trabajo y luego solicitan transferencias de dinero para gestionar de manera urgente el carnet de manipulador de alimentos, un trámite que requiere capacitación oficial previa.

Falsas ofertas de trabajo y pedidos de dinero en Salto Según la advertencia difundida en la ciudad, los estafadores contactan a personas que buscan empleo y les presentan propuestas laborales que aparentan ser legítimas. El mecanismo incluye posteriormente un pedido de dinero bajo el argumento de que es necesario contar con el carnet de manipulador de alimentos para poder acceder al puesto.

La modalidad busca generar presión sobre las víctimas mediante supuestos trámites urgentes o requisitos que deberían resolverse rápidamente para no perder la oportunidad laboral. De esta manera, quienes reciben el mensaje pueden verse impulsados a realizar una transferencia sin verificar previamente la información.

Desde el área de Bromatología remarcaron que este tipo de procedimientos no forma parte de los mecanismos oficiales para obtener el carnet y recomendaron extremar las precauciones frente a cualquier persona que solicite dinero para acelerar o habilitar la gestión.

Uno de los principales indicadores para detectar el engaño es que una supuesta oferta laboral condicione el acceso al puesto al pago de una suma de dinero. Las autoridades aconsejan no avanzar con la operación y verificar siempre la información mediante los canales oficiales.

Advierten por correos y cuentas utilizados para la estafa Otro de los elementos señalados en la advertencia está relacionado con los medios de contacto utilizados por quienes intentan concretar el engaño. El área de Bromatología aclaró que no utiliza casillas informales de Gmail para gestionar el carnet de manipulador de alimentos.

En particular, se identificó como fraudulenta la dirección privadabromatologia9@gmail.com, que habría sido utilizada para establecer contacto con personas interesadas en realizar el trámite.

También se alertó sobre pedidos de transferencias bancarias hacia cuentas particulares. Entre los datos vinculados con la maniobra fue mencionado el alias MAILENANTONE194yoyer, por lo que se pidió no enviar dinero cuando la operación sea presentada como un requisito para obtener el carnet o acceder a un empleo.

La recomendación es comprobar siempre quién se encuentra detrás del contacto antes de proporcionar información personal, documentación o datos vinculados con cuentas bancarias. También se aconseja desconfiar de mensajes que planteen plazos muy cortos, amenazas con perder una oportunidad laboral o supuestas excepciones al procedimiento habitual.

Cómo realizar el carnet de manipulador de alimentos de manera segura El carnet de manipulador de alimentos no puede obtenerse mediante un pago urgente ni a través de una excepción ofrecida por terceros. La entrega requiere realizar previamente la capacitación oficial correspondiente, por lo que cualquier propuesta que prometa saltear ese paso debe ser considerada sospechosa.

Desde el área municipal se indicó que el único canal oficial de contacto para realizar consultas es bromatologiasalto@hotmail.com. Ante cualquier duda, se recomienda comunicarse por esa vía antes de concretar pagos o entregar información.

Las autoridades también solicitaron a la comunidad prestar especial atención a las ofertas laborales difundidas por redes sociales, aplicaciones de mensajería o correos electrónicos. Una propuesta de empleo que exige una transferencia previa para acceder al puesto constituye una señal de alerta y debe ser verificada.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

No realizar transferencias de dinero ante pedidos vinculados con ofertas laborales o con la supuesta gestión urgente del carnet.

No enviar datos personales, documentación ni información bancaria a contactos desconocidos.

Verificar por canales oficiales cualquier trámite relacionado con Bromatología.

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Desconfiar de las ofertas de empleo que exijan pagar dinero para acceder a un puesto.

No ingresar a enlaces enviados por contactos sospechosos ni proporcionar códigos de seguridad.

Consultar directamente con el área municipal ante cualquier duda sobre el carnet de manipulador de alimentos.