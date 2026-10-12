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Tallarita y Biondelli llegan a Salto con un concierto y una propuesta participativa para músicos

El trompetista Miguel Ángel Tallarita y el saxofonista Lío Biondelli se presentarán el viernes 16, a las 21:30, en Espacio Sotie. La propuesta incluirá una clase de Ensamble de Vientos abierta a instrumentistas, que podrán sumarse al espectáculo y compartir escenario con los artistas.

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12 de octubre de 2026 a las 10:00 a. m.
Tallarita y Biondelli llegan a Salto con un concierto y una propuesta participativa para músicos
Los reconocidos músicos Miguel Angel Tallarita y Lio Biondelli brindarán un taller y concierto.Foto: @SOTIETEATRO

El próximo viernes 16, a las 21:30, Espacio Sotie, ubicado en Bernardino Esperanza y 9 de Julio, en Salto, recibirá a dos destacados referentes de la música argentina: el trompetista Miguel Ángel Tallarita y el saxofonista Lío Biondelli. La propuesta combinará un concierto en vivo con una experiencia participativa que invita a los músicos de la región a sumarse y formar parte del espectáculo.

La iniciativa tendrá un atractivo especial para quienes ejecutan instrumentos de viento. “Si tocás un instrumento de viento, podés ser parte del show”, anuncian los organizadores. Con la entrada al concierto estará incluida una clase de Ensamble de Vientos, dictada por los propios artistas, que se desarrollará ese mismo viernes a las 19:00, antes de la presentación. Como cierre de la noche, los participantes tendrán la oportunidad de integrarse al ensamble y compartir la música sobre el escenario.

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Dos trayectorias ligadas a la música y la enseñanza

Miguel Ángel Tallarita es un trompetista de extensa trayectoria, reconocido por su participación junto a figuras y bandas de distintos géneros de la escena nacional. A lo largo de su carrera tocó con artistas como Los Pericos, Enanitos Verdes, Caballeros de la Quema, La Mississippi, Chayanne, Gustavo Cerati, Los Auténticos Decadentes, Indio Solari y Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, entre muchos otros.

Además de su labor como intérprete, Tallarita lidera La Con Todo Jazz Band y desarrolla una importante actividad docente como profesor del Conservatorio Municipal Manuel de Falla, donde comparte sus conocimientos y experiencia musical.

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Por su parte, Lío Biondelli es saxofonista, compositor y docente. Se formó en el Conservatorio Manuel de Falla y estudió con destacados referentes del jazz, entre ellos Carlos Lastra, Ernesto Jodos y Barry Harris. Su recorrido artístico incluye actuaciones junto a Les Luthiers, Cristian Castro, Cuatro Vientos, Yamile Burich y Mariano Sívori, entre otros.

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Su trabajo también se extiende al ámbito pedagógico: dicta clases y clínicas de jazz en distintos lugares del mundo y es autor de varios libros dedicados a la enseñanza del saxofón, disponibles en todossaxos.com.ar. Actualmente integra NBMV, agrupación que fue distinguida por BA Jazz Magazine como grupo revelación y mejor disco del año.

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El encuentro en Espacio Sotie propone así mucho más que un concierto: será una oportunidad para disfrutar de músicos de amplia trayectoria y, al mismo tiempo, para que instrumentistas de viento puedan aprender, intercambiar experiencias y participar activamente de una presentación en vivo.

Entradas y reservas

Las entradas anticipadas tienen un valor de 12.000 pesos, mientras que en puerta costarán 15.000 pesos. Para reservas y consultas, los interesados pueden comunicarse al 2474 472753 o al 11 32367055. Más información en Instagram: @sotieteatro.

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