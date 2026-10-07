> San Pedro: Anticipan lluvias y tormentas fuertes para este miércoles

Región

El Servicio Meteorológico prevé lluvias desde la mañana, con tormentas más intensas durante la tarde y la noche, ráfagas y actividad eléctrica.

07 de octubre de 2026 a las 08:49 a. m.

07 de octubre de 2026 a las 08:49 a. m.

El Servicio Meteorológico anticipó para este miércoles 7 una jornada con lluvias y tormentas en San Pedro y la región. El ingreso de un sistema de baja presión podría provocar precipitaciones intensas, actividad eléctrica frecuente, ráfagas fuertes y, de manera puntual, caída de granizo.

Pronóstico de lluvias y tormentas para San Pedro De acuerdo con el pronóstico, las condiciones inestables comenzarán a desarrollarse durante la mañana y se intensificarán especialmente entre la primera mitad de la tarde y la noche.

El escenario estará asociado a la formación de un sistema de baja presión al norte del país, que favorecerá el desarrollo de tormentas sobre distintos sectores de la región.

Desde el Servicio Meteorológico señalaron que algunas de las tormentas podrían alcanzar intensidad fuerte, por lo que se recomienda prestar atención a la evolución de las condiciones durante el transcurso de la jornada.

Se esperan fuertes precipitaciones y actividad eléctrica Uno de los principales factores de preocupación estará relacionado con la intensidad de las precipitaciones. El pronóstico contempla lluvias abundantes en períodos cortos, que podrían generar importantes acumulados en poco tiempo.

Además, las tormentas estarán acompañadas por actividad eléctrica frecuente. También existe la posibilidad de que se registren ráfagas fuertes y, de manera localizada, ocasional caída de granizo.

En este contexto, se recomienda tomar precauciones ante posibles anegamientos temporarios, especialmente en sectores donde el escurrimiento del agua pueda verse dificultado.

Hasta 70 milímetros de lluvia y mejora durante el jueves En cuanto a los acumulados previstos, se estiman valores de entre 20 y 50 milímetros, aunque en algunos sectores puntuales podrían alcanzarse registros de hasta 70 milímetros.

La mayor actividad se concentraría durante la tarde y la noche del miércoles. Hacia el final de la jornada comenzaría una tendencia hacia la mejora de las condiciones meteorológicas.