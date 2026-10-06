> San Pedro: “Con Ojos de Niño”, casi 1.000 alumnos participan de una propuesta recreativa

Región

El programa del CEF Nº14 reúne a estudiantes de primer año de escuelas de San Pedro y localidades del distrito con juegos y actividades.

06 de octubre de 2026 a las 05:44 p. m.

06 de octubre de 2026 a las 05:44 p. m.

Casi 1.000 alumnos de primer año de escuelas primarias de San Pedro y localidades del distrito participan desde este lunes de una nueva edición de “Con Ojos de Niño”, una propuesta organizada por el Centro de Educación Física Nº14 que combina actividades recreativas, lúdicas, motrices y sensoriales.

Comenzó “Con Ojos de Niño” en el CEF Nº14 El tradicional programa educativo y recreativo se desarrolla en distintas dependencias del Estadio Municipal de San Pedro, donde los chicos realizan un recorrido especialmente preparado para favorecer el encuentro, la integración y la participación a través del juego.

La iniciativa está destinada a estudiantes de primer año de las escuelas primarias del distrito y contempla una serie de actividades distribuidas en diferentes espacios del predio municipal.

En esta edición, el circuito está compuesto por siete estaciones que proponen experiencias vinculadas con el movimiento, los sentidos y distintas expresiones artísticas.

Siete estaciones con juegos y actividades para los chicos Las estaciones fueron denominadas “Todo en boca”, “Todo rueda”, “Todo salta”, “Todo vuela”, “Todoterreno”, “Todo pinta” y “Todo canta”.

A través de estas propuestas, los alumnos pueden experimentar diferentes formas de jugar y expresarse, con actividades pensadas especialmente para su edad y para promover la participación colectiva.

El recorrido incluye el gimnasio, el playón y el Salón de Usos Múltiples (SUM) del Estadio Municipal, espacios que durante estos días se transforman en escenarios para las distintas propuestas recreativas.

Seguí leyendo Región El Puerto de San Pedro mantiene un intenso movimiento con exportaciones y tareas de dragado

La organización está a cargo del Centro de Educación Física Nº14, que diseñó el circuito con una mirada educativa y recreativa, buscando que la experiencia sea una instancia de aprendizaje a través del juego.

Participan escuelas de todo el distrito de San Pedro La convocatoria alcanza a establecimientos educativos de distintas localidades y zonas rurales del partido de San Pedro. En total, se estima que cerca de 1.000 estudiantes participarán de las actividades programadas.

Cada turno reúne aproximadamente a 110 chicos. El cronograma contempla actividades durante la tarde del lunes, en la mañana y la tarde del martes, y durante las tardes del miércoles y jueves.

Además de alumnos de San Pedro, participan estudiantes provenientes de Gobernador Castro, Río Tala, Santa Lucía, Pueblo Doyle, Vuelta de Obligado, La Tosquera y establecimientos ubicados en la zona rural.