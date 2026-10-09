San Nicolás: Veteranos de Malvinas de Prefectura darán una charla abierta

San Nicolás

El encuentro será el miércoles 21 de octubre en la Sociedad Francesa, con entrada gratuita, inscripción previa y cupos limitados.

Tres Veteranos de Guerra de Malvinas pertenecientes a la Prefectura Naval Argentina compartirán sus experiencias en una charla abierta a la comunidad de San Nicolás. La actividad se realizará el miércoles 21 de octubre, a las 19:30, en la Sociedad Francesa, con el objetivo de mantener viva la memoria del conflicto de 1982 a través de los testimonios de sus protagonistas.

Veteranos de Malvinas compartirán sus experiencias en San Nicolás La jornada, denominada “Unidos por el servicio, la historia a través de sus protagonistas”, tendrá lugar en la sede de la Sociedad Francesa, ubicada en Pellegrini 180.

El panel estará integrado por el prefecto mayor Osvaldo Aguirre y los ayudantes mayores Raúl Ibáñez y Oscar de los Santos, quienes relatarán sus vivencias vinculadas con la Guerra de Malvinas y las tareas que desarrolló la Prefectura Naval Argentina en el Atlántico Sur.

La propuesta busca generar un espacio de encuentro, memoria y reflexión, con la posibilidad de escuchar en primera persona las experiencias de quienes participaron del conflicto bélico de 1982.

Cómo inscribirse para participar de la charla en la Sociedad Francesa La actividad es organizada de manera conjunta por la Prefectura Naval Argentina San Nicolás, el Rotary Club San Nicolás y la Sociedad Francesa.

La entrada será gratuita, pero los cupos estarán limitados por la capacidad del salón. Por ese motivo, quienes deseen asistir deberán realizar una inscripción previa.

Seguí leyendo San Nicolás Atención San Nicolás: El peaje de General Lagos dejará de aceptar efectivo y aumentará sus tarifas

Para reservar un lugar, será necesario comunicarse por WhatsApp al 336 469-4152, indicando nombre completo y número de DNI.

Una jornada para mantener viva la memoria de Malvinas El encuentro se suma a las actividades que se desarrollan en San Nicolás para recordar la Guerra de Malvinas y reconocer el testimonio de los veteranos.

En esta oportunidad, la convocatoria estará centrada en las experiencias de los integrantes de la Prefectura Naval Argentina y en su participación durante el conflicto del Atlántico Sur.