Piden 35 años de prisión al acusado de abusar de los tres hijos de su ex

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El fiscal Fernando D’Elío solicitó la pena máxima a los jueces Ignacio Uthurry, Guillermo Burrone y Fernando Ayestarán al término de dos jornadas de juicio, donde analizaron testimonios, Cámara Gesell y pericias sobre hechos que habrían ocurrido durante la convivencia familiar en Mariano H. Alfonzo.

— Foto: COMPOSICIÓN CON IA A PARTIR DE LAS IMÁGENES REGISTRADAS EN EL JUICIO

El juicio oral contra un sujeto acusado de abusar sexualmente de los tres hijos de su ex pareja, en Mariano H. Alfonzo, ingresó en su instancia decisiva con el pedido fiscal de 35 años de prisión. Fernando D’Elío consideró acreditada la responsabilidad del imputado por hechos de violencia física, psicológica y sexual que habrían ocurrido entre 2021 y 2023.

Por el contrario, el Defensor Oficial al momento de los alegatos finales pidió que los integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal 1 absuelvan al imputado por el beneficio de la duda, por considerar que las pruebas que se presentaron no permitieron acreditar su responsabilidad penal respecto de los delitos más graves. Respecto del resto de las acusaciones, solicitó se dé por cumplida la pena con la prisión preventiva cumplida y se ordene la libertad del imputado.

Los jueces Guillermo Burrone, Ignacio Uthurry y Fernando Ayestarán integraron el Tribunal Oral en lo Criminal 1. — LA OPINION El debate se desarrolló durante dos jornadas ante el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 de Pergamino, integrado por Ignacio Uthurry, Guillermo Burrone y Fernando Ayestarán. Se analizaron testimonios y pruebas.

El fiscal Fernando D´Elío pidió que los jueces condenen al imputado a 35 años de prisión. — LA OPINION El fiscal D’Elío intervino con Silvana Torrado, secretaria de la Fiscalía Nº 7. La defensa estuvo a cargo de Pedro Zanardi, titular de la Defensoría Oficial, y Valeria Dalmasso.

El Defensor Pedro Zanardi al momento de los alegatos finales pidió que los integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal 1 absuelvan al imputado por el beneficio de la duda, por considerar que las pruebas que se presentaron no permitieron acreditar su responsabilidad penal respecto de los delitos más graves. Respecto del resto de las acusaciones, solicitó se de por compurgada la pena con la prisión preventiva cumplida y se ordene la libertad del mismo. El acusado es un sujeto de 45 años, imputado por presuntos abusos sexuales contra los tres hijos de su ex pareja, además de amenazas, coacción, lesiones y desobediencia a una orden judicial.

La convivencia familiar De acuerdo con la reconstrucción fiscal, el acusado convivía en una vivienda de Los Claveles al 800 de Mariano H. Alfonzo con su pareja y los hijos menores de edad de la mujer. Desde 2021 habría ejercido violencia física y psicológica contra el grupo familiar mediante amenazas y agresiones.

La acusación sostiene que amenazaba con hacerles daño, matarlos y quitarle a la madre el hijo que tenían en común, que entonces tenía dos años. También le atribuye agresiones contra uno de los adolescentes, a quien habría golpeado con las manos y con un palo, provocándole lesiones constatadas médicamente.

Uno de los episodios ocurrió el 24 de septiembre de 2023, cerca de las 23:00. Según la imputación, por una situación cotidiana, el acusado insultó y agredió al adolescente: lo tomó del cuello y golpeó en la cabeza. También habría insultado a las gemelas. Después, los tres menores contaron a su madre los abusos que, según sus relatos, padecían.

Los abusos denunciados La investigación atribuye al acusado abusos sexuales reiterados contra las dos adolescentes desde 2021. Según la acusación, ocurrían principalmente cuando la madre se ausentaba de la vivienda para hacer mandados o trasladarse a Pergamino. En el caso del adolescente, los hechos habrían comenzado en enero de 2023 y se reiteraban cuando su madre no estaba o dormía.

La imputación describe distintas modalidades de sometimiento sexual dentro de la vivienda. También señala que el acusado habría amenazado a los chicos para impedir que hablaran: les advertía que iría preso y que, al recuperar la libertad, los mataría. Según la acusación, intentaba presentar esas prácticas como demostraciones de afecto o experiencias útiles para el futuro.

Los testimonios fueron incorporados mediante entrevistas en Cámara Gesell e informes psicológicos posteriores. También se expusieron exámenes médicos y pericias reunidas durante la investigación.

La prueba y los delitos La Fiscalía sostuvo que las conductas atribuidas configuraban amenazas reiteradas, coacción, lesiones leves reiteradas, abuso sexual simple reiterado agravado por la convivencia preexistente, abuso sexual con acceso carnal reiterado agravado por la convivencia preexistente y abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la convivencia preexistente. También le atribuyó corrupción de menores agravada por el vínculo.

A esos cargos se sumó una imputación por desobediencia a la autoridad, relacionada con el incumplimiento de una medida judicial de prohibición de acercamiento y contacto con el grupo familiar.

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La acusación ubica otro episodio el 27 de septiembre de 2023, cuando el acusado habría concurrido a la vivienda pese a estar notificado de la restricción judicial. Según las actuaciones, ingresó y retiró una valija y un carrito con pertenencias. Una vecina alertó a la Policía, que lo aprehendió cerca de la parada de colectivos del lugar.

El 25 de septiembre, el imputado habría enviado mensajes de WhatsApp y WhatsApp Business al teléfono de su ex pareja, pese a la prohibición de contacto. Esas comunicaciones también fueron incorporadas al expediente.

Al finalizar el debate, el fiscal D’Elío consideró acreditada la responsabilidad penal del acusado y solicitó 35 años de prisión.