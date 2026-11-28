Apuñalaron a un perro en barrio Kennedy y le dieron intervención a la Fiscalía para individualizar al responsable del ataque

> Apuñalaron a un perro en barrio Kennedy y le dieron intervención a la Fiscalía para individualizar al responsable del ataque

Policiales

La Fiscalía Nº 8 inició una investigación de oficio tras conocer el caso por publicaciones en redes sociales. El animal recibió asistencia veterinaria y la organización Rescataditos Pergamino se hizo cargo de sus cuidados.

Un perro fue víctima de un violento ataque con un arma blanca en barrio Kennedy, y la Fiscalía Nº 8 de Pergamino inició actuaciones de oficio para esclarecer lo ocurrido e individualizar al responsable. El animal sufrió heridas que requirieron atención veterinaria de urgencia y permanece bajo el cuidado de rescatistas que solicitan colaboración para afrontar los gastos de su recuperación.

Investigación por maltrato animal La intervención judicial comenzó a partir de publicaciones que dieron cuenta de la situación del perro en las redes sociales. Al tomar conocimiento de las imágenes y la información difundida, la Fiscalía Nº 8 dispuso iniciar una investigación de oficio para determinar las circunstancias del ataque y procurar identificar a quien habría cometido la agresión.

La unidad especializada en investigaciones de delitos contra la Ley de maltrato animal está encabezada por el fiscal Francisco Furnari y la secretaria Geraldine Casco, quienes impulsan las actuaciones orientadas a esclarecer este tipo de hechos de violencia contra los animales.

El perro habría sido apuñalado en barrio Kennedy y recibió asistencia veterinaria tras sufrir una importante hemorragia. — LA OPINION A partir de las primeras medidas investigativas, los instructores judiciales lograron establecer que el episodio habría ocurrido en el barrio Kennedy. Si bien todavía restan determinar las circunstancias precisas del ataque, los elementos reunidos permiten sostener como principal hipótesis que el perro habría sido apuñalado.

La investigación procura avanzar en la individualización del responsable, una tarea que presenta dificultades ante la falta de datos concretos sobre la identidad de quien habría protagonizado la agresión.

Ataque y asistencia veterinaria De acuerdo con la reconstrucción inicial, el episodio habría ocurrido durante la noche del jueves. A la mañana siguiente, personas que encontraron al animal en esas condiciones lo trasladaron de urgencia a Veterinaria del Parque, debido a que presentaba una importante hemorragia.

En el establecimiento veterinario recibió las primeras curaciones y fue sometido a estudios radiográficos para determinar el origen de las lesiones. Inicialmente existía la sospecha de que pudiera haber sido alcanzado por un proyectil, por lo que le realizaron placas para descartar esa posibilidad.

Los estudios no evidenciaron la presencia de un proyectil, y las características de las heridas llevaron a considerar que el animal habría sido atacado con un arma blanca. La gravedad de la situación motivó la intervención de personas dedicadas a la protección animal, quienes comenzaron a organizar la asistencia necesaria para garantizar su atención.

Sin embargo, el cuadro volvió a generar preocupación durante la tarde del viernes. Cerca de las 19:00, el perro ingresó nuevamente a la veterinaria con un sangrado abundante, por lo que los profesionales resolvieron dejarlo internado para brindarle atención y controlar su evolución.

Rescataditos pide colaboración La organización proteccionista Rescataditos Pergamino tomó intervención en el caso y asumió la responsabilidad de gestionar los cuidados sanitarios del animal, con el acompañamiento de un médico veterinario.

Después de permanecer bajo atención profesional, este sábado el perro pudo salir nuevamente de la veterinaria y fue trasladado a un hogar de tránsito, donde continuará con los cuidados que requiere para recuperarse de las heridas sufridas.

Las personas que integran la organización apelaron a la solidaridad de la comunidad para reunir recursos destinados a cubrir los gastos veterinarios, medicamentos y demás necesidades que demanda la recuperación del animal.

Quienes deseen colaborar económicamente pueden realizar donaciones a través de los siguientes medios digitales:

Mercado Pago

CVU: 0000003100186571992925

Alias: RESCATADITOS2030

Titular: Agustina Gattelet.

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Link de donación: https://link.mercadopago.com.ar/rescataditos

A través de ese enlace se puede ingresar manualmente el importe que se desea aportar y seleccionar el medio de pago.

Concientización y responsabilidad El caso vuelve a poner en agenda la problemática del maltrato animal y la importancia de denunciar las agresiones para que puedan ser investigadas. La intervención de la Fiscalía Nº 8 también representa un mensaje sobre el abordaje judicial de estos episodios: las actuaciones pueden iniciarse de oficio cuando las autoridades toman conocimiento de situaciones que podrían constituir delitos contra los animales.