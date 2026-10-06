Después de varios días de sol, la lluvia se prepara para llegar a Pergamino

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Pergamino

Tras varias jornadas de temperaturas agradables y marcado predominio del sol, el tiempo dará un giro este miércoles. Los pronósticos anticipan lluvias desde las primeras horas de la mañana, con precipitaciones que podrían prolongarse hasta la tarde-noche .

Luego de varios días en los que el sol se convirtió en el gran protagonista y las temperaturas ofrecieron un anticipo de primavera, Pergamino y la región transitarán este martes bajo condiciones agradables, aunque con algunos momentos de nubosidad.

De acuerdo con el pronóstico de Meteored Argentina, la jornada tendrá cielo mayormente soleado, con intervalos de nubes y una temperatura máxima que alcanzará los 22 grados.

El viento del este soplará durante buena parte del día, acompañando una jornada que todavía conservará el perfil agradable de los últimos días, antes del cambio que comenzará a hacerse evidente durante la madrugada y las primeras horas del miércoles.

El miércoles, la lluvia cambia el escenario El panorama será muy diferente este miércoles. Según las previsiones meteorológicas, las primeras lluvias podrían aparecer desde las primeras horas de la mañana, dando paso a una jornada marcada por la inestabilidad.

Las precipitaciones se convertirán en las grandes protagonistas del miércoles y, aunque podrían presentarse con diferente intensidad, el pronóstico contempla la posibilidad de que se mantengan durante buena parte del día y se extiendan incluso hasta entrada la tarde-noche.

De esta manera, el cielo gris y la humedad reemplazarán al sol que dominó las últimas jornadas, configurando un escenario completamente diferente en Pergamino y la zona.

Hacia el cierre de la jornada comenzará además a producirse otro cambio importante: el viento rotará y se instalará desde el sector sur, anticipando un descenso de las temperaturas.

Baja la temperatura El ingreso del viento sur tendrá su impacto directo durante el jueves. Para ese día se espera una máxima de apenas 16 grados, con cielo completamente cubierto.

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La sensación será entonces muy diferente a la de las jornadas primaverales que quedaron atrás. El descenso térmico continuará acompañado por el viento del sur, mientras que las nubes mantendrán el cielo cubierto sobre Pergamino.

El viernes presentará condiciones similares. El viento sur continuará siendo protagonista y, aunque existe una baja probabilidad de lluvias aisladas, el escenario se mantendrá fresco y gris.

¿Cómo estará el fin de semana largo? Con el feriado del lunes 12, el próximo fin de semana será largo y muchos ya comienzan a mirar hacia el cielo para saber si podrán aprovecharlo al aire libre.

Todavía resulta prematuro confirmar con precisión cómo evolucionarán las condiciones meteorológicas, pero las previsiones de Meteored permiten anticipar un panorama que podría mejorar después del cambio de tiempo de mitad de semana.

El sábado todavía conservaría cierto grado de inestabilidad, con posibilidad de alguna lluvia aislada. Sin embargo, las perspectivas para el domingo y el lunes son más alentadoras.

Para esas jornadas se prevén condiciones más propias de la primavera, con máximas cercanas a los 20 grados y mínimas de alrededor de 10 grados, lo que podría favorecer las actividades al aire libre y permitir disfrutar del descanso si finalmente se mantienen las condiciones previstas.