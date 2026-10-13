Salto: agredieron a inspectores de Tránsito y secuestraron vehículos durante controles viales

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La Municipalidad de Salto desplegó operativos de seguridad vial durante el fin de semana largo. Hubo un ataque a inspectores, un motociclista alcoholizado tras un choque y retenciones por infracciones.

La Dirección de Tránsito y Control Urbano de Salto realizó distintos operativos de prevención y fiscalización durante el último fin de semana largo, con la participación de fuerzas policiales y equipos de seguridad. Entre los hechos registrados hubo una agresión contra inspectores municipales, un siniestro vial con un conductor presuntamente alcoholizado y varios vehículos retenidos por incumplimientos a las normas de circulación.

Agredió a inspectores durante un control vehicular en Salto Uno de los episodios más graves ocurrió durante la madrugada del domingo 11 de octubre, cuando inspectores de Tránsito intentaron detener la marcha de una motocicleta en el marco de un operativo preventivo.

Según informó el área municipal, el conductor desobedeció la orden de detenerse y escapó a alta velocidad mientras insultaba al personal. Metros más adelante, frenó y se enfrentó con los agentes: arrojó una piedra de gran tamaño y se abalanzó sobre ellos con una tonfa extensible, con aparentes intenciones de golpearlos.

Ante la situación, se solicitó la intervención del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) y se requirieron las imágenes del Centro de Monitoreo para avanzar con las actuaciones penales correspondientes.

El operativo contó con la participación coordinada de la Patrulla de Monitoreo, la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), el GAD y la Policía Comunal.

Un motociclista alcoholizado chocó contra un auto estacionado Otro de los procedimientos tuvo lugar durante la madrugada del lunes 12 de octubre, luego de un llamado policial por un siniestro vial en el sector de estacionamiento de la Planta Frigorífica La Anónima.

En el lugar, los agentes constataron que una motocicleta había colisionado contra un automóvil estacionado. De acuerdo con el reporte oficial, el conductor del rodado menor presentaba signos de ebriedad y mantenía una actitud violenta.

Una ambulancia del SAME acudió para asistirlo, pero el motociclista se negó a recibir atención médica. Ante lo ocurrido, se labró el acta correspondiente por conducción bajo presunta intoxicación alcohólica y otras faltas reglamentarias.

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En otro control realizado sobre avenida Italia, los inspectores interceptaron a un menor de edad que conducía una motocicleta y había intentado escapar mediante maniobras peligrosas. Al identificar las infracciones, comprobaron que circulaba sin casco, sin seguro obligatorio y sin licencia de conducir.

Retuvieron motos y reforzaron los controles en distintos sectores Los procedimientos también incluyeron la retención de una motocicleta Honda Biz, requerida por personal de la UTOI debido a la falta de documentación, y el secuestro de una Mondial de 110 centímetros cúbicos vinculada a un choque, que circulaba sin seguro ni registro habilitante.

El despliegue de seguridad vial abarcó distintos puntos de la ciudad. Se instalaron puestos fijos en la Costanera, con móviles sobre las calles Dr. Enrique Finochietto y Paroissienne, y se reforzó la presencia preventiva en avenida Virginia Gemme ante reportes de picadas.

Además, hubo controles dinámicos en el centro y el Balneario, junto con recorridas por el Parque Tobin y las esquinas de Rondeau y Laprida para prevenir disturbios y ruidos molestos.

Todos los vehículos retenidos fueron trasladados al depósito municipal y quedaron a disposición del Juzgado de Faltas de Salto.