> Salto: secuestraron tres vehículos por circular a contramano y otras graves infracciones

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Tres vehículos fueron secuestrados durante controles de tránsito realizados en Salto, luego de detectarse circulación a contramano, falta de documentación, ausencia de seguro y una negativa a realizar el test de alcoholemia.

Durante el sábado 12 y la madrugada del domingo 13 de septiembre, la Dirección de Tránsito y Control Urbano de la Municipalidad de Salto realizó controles vehiculares dinámicos y tareas preventivas en distintos puntos de la ciudad. Los operativos contaron con apoyo del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) y del Centro de Monitoreo.

Secuestraron un Volkswagen Gol por circular a contramano El procedimiento más grave ocurrió durante la madrugada en inmediaciones de calle Belmartino, donde los inspectores interceptaron un Volkswagen Gol cuyo conductor circulaba en contramano.

De acuerdo con lo informado por las autoridades, el automovilista no contaba con licencia de conducir, seguro ni cédula de identificación del vehículo. Además, se negó a realizar el test de alcoholemia, a aportar sus datos y a firmar el acta correspondiente.

Ante la cantidad y gravedad de las infracciones constatadas, el automóvil fue secuestrado y trasladado al depósito municipal.

Dos motos fueron retenidas por falta de documentación Los operativos también permitieron detectar irregularidades en dos motocicletas durante las recorridas realizadas en distintos sectores de Salto.

Una Honda Wave 110 cc de color rojo fue interceptada en la esquina de N. Marchesi y Misiones. Según el reporte oficial, circulaba sin dominio colocado, sin seguro obligatorio y sin licencia de conducir habilitante.

En tanto, una Honda CG Titan 150 cc negra fue secuestrada en avenida España y Pelliza, luego de verse involucrada en una colisión con un automóvil. Al realizarse los controles correspondientes, se comprobó que el conductor no contaba con la documentación requerida para circular.

También controlaron siniestros y realizaron operativos preventivos Durante las jornadas de controles, personal de Tránsito intervino además en un siniestro vial ocurrido en la intersección de avenida España y Soldado Argentino, protagonizado por un automóvil y una camioneta.

Luego de constatar que no era necesario trasladar a ninguna persona a un centro de salud, se realizaron los controles de alcoholemia a los conductores, ambos con resultado negativo de 0,00 g/l. El conflicto fue posteriormente resuelto mediante las respectivas compañías aseguradoras.

Más tarde, los operativos de prevención se extendieron hacia la zona del Parque Tobin, con acompañamiento de las fuerzas policiales.

Los tres vehículos secuestrados fueron trasladados al depósito municipal y quedaron a disposición del Juzgado de Faltas local, que deberá intervenir en los trámites correspondientes por las infracciones detectadas.