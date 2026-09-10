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Salto: Kiwilletas, el emprendimiento nacido en una escuela llega al ciclo Impulso Emprendedor

Este viernes, el ciclo Impulso Emprendedor presentará la experiencia de Kiwilletas, un proyecto surgido en la Escuela.

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10 de septiembre de 2026 a las 11:39 a. m.
Durante la jornada, sus protagonistas contarán el proceso de elaboración de estas galletitas realizadas con cáscara de kiwi, además de explicar cómo transformaron un trabajo escolar en un proyecto productivo a partir de la organización y el compromiso grupal.
Foto: La Nacion

Este viernes, el ciclo Impulso Emprendedor presentará la experiencia de Kiwilletas, un proyecto surgido en la Escuela Técnica N° 1 de Salto. Sus protagonistas contarán cómo transformaron una propuesta escolar basada en galletitas con cáscara de kiwi en un emprendimiento productivo.

Kiwilletas, un proyecto que nació en la Escuela Técnica N° 1

La propuesta surgió dentro de la Escuela Técnica N° 1 de Salto, donde un grupo de estudiantes comenzó a trabajar sobre la elaboración de galletitas utilizando cáscara de kiwi, con una mirada puesta en la innovación y el aprovechamiento de un producto que habitualmente se descarta.

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Con el paso del tiempo, la iniciativa dejó de ser solamente una experiencia educativa y comenzó a tomar forma como un proyecto concreto. La organización, el compromiso y el trabajo conjunto permitieron que la idea trascendiera las aulas y se transformara en un emprendimiento.

La experiencia detrás del emprendimiento local

Durante el encuentro, los integrantes de Kiwilletas compartirán con los asistentes el proceso que atravesaron para desarrollar el producto y convertir una propuesta surgida en el ámbito escolar en una alternativa productiva.

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La actividad permitirá conocer no solamente cómo se elaboran las galletitas, sino también las distintas etapas que implica llevar adelante un emprendimiento: desde la generación de una idea hasta su desarrollo mediante el trabajo colectivo.

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La experiencia busca poner en valor el potencial de los jóvenes y la capacidad de las instituciones educativas para generar propuestas innovadoras vinculadas con la comunidad.

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Cuándo y dónde será la presentación de Kiwilletas

La presentación se realizará este viernes 11 de septiembre, a las 19, en el Centro Universitario Municipal, en el marco del ciclo Impulso Emprendedor.

El encuentro tiene como objetivo acercar a la comunidad distintas experiencias de emprendimientos y continuar promoviendo el desarrollo de nuevas ideas locales.

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En ese marco, la historia de Kiwilletas representa un ejemplo de cómo una iniciativa surgida en una escuela puede convertirse, a partir del compromiso y la organización grupal, en un proyecto productivo con identidad propia.

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