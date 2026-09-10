> Salto: Kiwilletas, el emprendimiento nacido en una escuela llega al ciclo Impulso Emprendedor

Región

Este viernes, el ciclo Impulso Emprendedor presentará la experiencia de Kiwilletas, un proyecto surgido en la Escuela.

10 de septiembre de 2026 a las 11:39 a. m.

10 de septiembre de 2026 a las 11:39 a. m.

Este viernes, el ciclo Impulso Emprendedor presentará la experiencia de Kiwilletas, un proyecto surgido en la Escuela Técnica N° 1 de Salto. Sus protagonistas contarán cómo transformaron una propuesta escolar basada en galletitas con cáscara de kiwi en un emprendimiento productivo.

Kiwilletas, un proyecto que nació en la Escuela Técnica N° 1 La propuesta surgió dentro de la Escuela Técnica N° 1 de Salto, donde un grupo de estudiantes comenzó a trabajar sobre la elaboración de galletitas utilizando cáscara de kiwi, con una mirada puesta en la innovación y el aprovechamiento de un producto que habitualmente se descarta.

Con el paso del tiempo, la iniciativa dejó de ser solamente una experiencia educativa y comenzó a tomar forma como un proyecto concreto. La organización, el compromiso y el trabajo conjunto permitieron que la idea trascendiera las aulas y se transformara en un emprendimiento.

La experiencia detrás del emprendimiento local Durante el encuentro, los integrantes de Kiwilletas compartirán con los asistentes el proceso que atravesaron para desarrollar el producto y convertir una propuesta surgida en el ámbito escolar en una alternativa productiva.

La actividad permitirá conocer no solamente cómo se elaboran las galletitas, sino también las distintas etapas que implica llevar adelante un emprendimiento: desde la generación de una idea hasta su desarrollo mediante el trabajo colectivo.

Seguí leyendo Región Salto: Avanzan las obras viales y de drenaje en distintos barrios

La experiencia busca poner en valor el potencial de los jóvenes y la capacidad de las instituciones educativas para generar propuestas innovadoras vinculadas con la comunidad.

Cuándo y dónde será la presentación de Kiwilletas La presentación se realizará este viernes 11 de septiembre, a las 19, en el Centro Universitario Municipal, en el marco del ciclo Impulso Emprendedor.

El encuentro tiene como objetivo acercar a la comunidad distintas experiencias de emprendimientos y continuar promoviendo el desarrollo de nuevas ideas locales.