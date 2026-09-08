Salto: Avanzan las obras viales y de drenaje en distintos barrios

Región

El Municipio realiza trabajos de entoscado, colocación de RAP, zanjeo y limpieza para mejorar calles y desagües.

El Municipio de Salto intensificó durante los últimos días los trabajos de mantenimiento urbano en distintos barrios de la ciudad. Las tareas incluyen mejoras en calles, colocación de material recuperado, entoscado, apertura y limpieza de cunetas y operativos de barrido, con el objetivo de mejorar la circulación y el escurrimiento del agua.

Mejoras en las calles Luis Traverso y Cortázar Entre las intervenciones realizadas se encuentra la calle Luis Traverso, donde se completó la aplicación de RAP —material asfáltico recuperado— a lo largo de toda la traza, luego de finalizar las tareas de entoscado necesarias para acondicionar la superficie.

Un procedimiento similar se llevó adelante sobre calle Cortázar. Allí también concluye la colocación de RAP en toda la extensión intervenida, como parte de las acciones destinadas a mejorar las condiciones de transitabilidad en sectores que requieren mantenimiento periódico.

Trabajos de drenaje para mejorar el escurrimiento Las tareas también alcanzaron el sistema de desagües pluviales. En calle Santa Fe, las cuadrillas municipales avanzaron con el zanjeo de cunetas, una intervención que busca facilitar el escurrimiento del agua y reducir las dificultades que pueden generarse durante los períodos de lluvia.

En paralelo, se colocó material recuperado en calle San Juan, continuando con el esquema de mantenimiento de las calles de tierra y mejoramiento de las condiciones de circulación en diferentes sectores de la ciudad.

Operativos de limpieza en distintos sectores Además de las obras viales y de drenaje, el personal de servicios públicos llevó adelante tareas de limpieza. Los equipos de barrido concentraron sus trabajos sobre calle Buenos Aires, en el marco de los operativos habituales de mantenimiento urbano.