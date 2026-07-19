Salto: Secuestran seis motos en operativos de tránsito por graves infracciones y menores al volante
Los controles realizados junto al GAD y la Policía permitieron secuestrar seis motocicletas por falta de documentación y conducción de menores.
La Dirección de Tránsito y Control Urbano de la Municipalidad de Salto llevó adelante una serie de operativos de control vehicular en distintos sectores de la ciudad que culminaron con el secuestro de seis motocicletas. Las infracciones detectadas incluyeron falta de documentación obligatoria y la conducción de vehículos por parte de menores de edad.
Operativos de tránsito en Salto con apoyo del GAD y la Policía
Los procedimientos comenzaron durante la tarde del viernes, alrededor de las 18:40, en la intersección de las calles Buenos Aires y Aristóbulo del Valle. Allí, personal de Tránsito, con la colaboración del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) y efectivos policiales, realizó un control estático para verificar el cumplimiento de la normativa vigente.
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Como resultado de las inspecciones fueron secuestradas cinco motocicletas que presentaban diversas irregularidades, entre ellas la ausencia de licencia de conducir, seguro obligatorio y cédula de identificación del vehículo. En uno de los casos también se constató que la patente estaba colocada de manera no visible.
Menores al volante y múltiples faltas detectadas
Entre las infracciones más preocupantes detectadas durante el operativo, las autoridades constataron que dos de las motocicletas eran conducidas por menores de edad, una situación que representa un serio riesgo para la seguridad vial.
Los rodados retenidos fueron dos motocicletas Keller Cronos de 110 cc, una Motomel Blitz de 110 cc, una Yamaha FZ de 250 cc y una Corven Energy de 110 cc. En todos los casos se verificaron importantes incumplimientos a la legislación de tránsito, principalmente por la falta de documentación obligatoria para circular.
Una sexta motocicleta fue secuestrada durante la madrugada
Los controles continuaron durante la madrugada del sábado bajo la modalidad de patrullajes dinámicos. Cerca de la 1:40, en la intersección de Luis Traverso y Francia, los inspectores interceptaron una motocicleta Corven Energy de 110 cc cuyo conductor no contaba con licencia habilitante.
Con este procedimiento, el total de vehículos secuestrados ascendió a seis. Todas las motocicletas fueron trasladadas al depósito municipal y quedaron a disposición del Juzgado de Faltas de Salto, organismo que determinará los pasos administrativos para la regularización de cada caso.
Desde la Dirección de Tránsito y Control Urbano recordaron la importancia de circular con toda la documentación exigida por la ley y respetar las normas viales para prevenir accidentes y garantizar una mayor seguridad en la vía pública.