San Nicolás: Latidos Rosa entra en receso, pero continuará entregando pelucas oncológicas durante las vacaciones

San Nicolás

La asociación civil suspenderá sus actividades habituales hasta el 3 de agosto, aunque mantendrá una guardia para atender pedidos de pelucas y realizará una jornada solidaria de corte de cabello.

La Asociación Civil Latidos Rosa anunció que desde el lunes 20 de julio y hasta el lunes 3 de agosto, inclusive, realizará un receso en sus actividades habituales, en la ciudad de San Nicolás. Sin embargo, la institución aclaró que continuará brindando asistencia a pacientes oncológicos mediante una guardia especial destinada a la entrega y gestión de pelucas.

Latidos Rosa garantiza la atención para quienes necesiten pelucas oncológicas Desde la entidad remarcaron que, si bien el equipo de voluntarios hará una pausa en la atención cotidiana durante el receso invernal, las personas que requieran una peluca oncológica podrán seguir comunicándose con la organización para recibir acompañamiento y asistencia.

La decisión responde al compromiso permanente que mantiene la asociación con pacientes que atraviesan tratamientos contra el cáncer y que necesitan este recurso para afrontar una etapa particularmente sensible de sus vidas. Por ese motivo, la guardia funcionará durante todo el período de vacaciones, garantizando que ninguna solicitud quede sin respuesta.

Latidos Rosa desarrolla desde hace años un trabajo solidario basado en la confección y entrega gratuita de pelucas elaboradas con cabello donado, una tarea que se sostiene gracias al compromiso de voluntarios y a la colaboración permanente de la comunidad.

Habrá una jornada solidaria de corte de cabello el 30 de julio Aunque las actividades regulares permanecerán suspendidas, la asociación confirmó que el jueves 30 de julio realizará una jornada especial de corte de cabello durante el turno tarde. La propuesta estará destinada a todas aquellas personas que deseen donar su cabello para la elaboración de nuevas pelucas oncológicas.

Estas campañas representan uno de los principales pilares de la institución, ya que permiten reunir el material necesario para confeccionar pelucas que luego son entregadas sin costo a pacientes que enfrentan tratamientos médicos.

Desde Latidos Rosa explicaron que quienes deseen participar deberán comunicarse previamente para coordinar un turno, lo que permitirá organizar la actividad y brindar una mejor atención a cada donante.

Cómo colaborar con Latidos Rosa durante el receso La organización recordó que la solidaridad de la comunidad resulta fundamental para sostener este proyecto. Además de donar cabello, quienes lo deseen pueden colaborar difundiendo las campañas, acercando materiales o participando de las distintas actividades que la institución desarrolla a lo largo del año.

Las personas interesadas en solicitar una peluca, realizar una donación de cabello o recibir información sobre la jornada del 30 de julio pueden comunicarse a través de la cuenta oficial de Instagram @latidosrosa, donde el equipo continuará respondiendo consultas durante el receso.