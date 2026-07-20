Salto: Secuestran una camioneta por alcoholemia positiva y una moto por ruidos molestos en operativos

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Los controles de Tránsito durante la madrugada terminaron con el secuestro de dos vehículos por distintas infracciones, entre ellas una alcoholemia de 1,87 g/L y maniobras peligrosas en la vía pública.

20 de julio de 2026 a las 11:20 a. m.

20 de julio de 2026 a las 11:20 a. m.

La Dirección de Tránsito y Control Urbano llevó adelante durante la madrugada de este domingo una serie de operativos estáticos y dinámicos en distintos sectores de la ciudad de Salto. Como resultado, fueron secuestrados una camioneta y una motocicleta por graves infracciones a las normas de tránsito, además de realizarse controles de ruidos en comercios nocturnos.

Camioneta secuestrada por alcoholemia positiva y conducción peligrosa El procedimiento más relevante se produjo alrededor de las 5:00 de la madrugada, cuando el Centro de Monitoreo Municipal alertó sobre una camioneta Ford EcoSport que realizaba maniobras peligrosas en la vía pública.

Al interceptar el vehículo, los inspectores comprobaron que el conductor circulaba a contramano, poniendo en riesgo la seguridad vial. Al practicarle el test de alcoholemia, el resultado fue de 1,87 gramos de alcohol por litro de sangre, muy por encima del límite permitido.

Durante la inspección también se constató que la camioneta no contaba con la póliza de seguro obligatorio vigente, por lo que fue secuestrada y trasladada al depósito municipal.

Secuestran una motocicleta por ruidos molestos y múltiples infracciones Horas antes, cerca de las 3:00, personal de Tránsito acudió a las inmediaciones del Parque Tobin tras recibir reclamos de vecinos por motocicletas que generaban ruidos molestos.

En el lugar fue interceptada una motocicleta Honda Tornado cuyo conductor presentaba varias irregularidades. Entre ellas, una licencia de conducir no habilitante para la cilindrada del vehículo, el seguro vencido y la chapa patente sin visibilidad, incumpliendo las normas básicas de circulación.

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Ante estas infracciones, el motovehículo también fue secuestrado y remitido al depósito municipal.

Controles de tránsito y medición de ruidos en la ciudad En forma complementaria a los operativos vehiculares, inspectores municipales realizaron mediciones de decibeles en distintos comercios nocturnos para verificar el cumplimiento de la normativa vigente sobre ruidos de vecindad.

Desde la Dirección de Tránsito y Control Urbano informaron que ambos vehículos quedaron a disposición del Juzgado de Faltas y recordaron que conducir bajo los efectos del alcohol representa un grave riesgo para la vida propia y la de terceros.