Tras la firma con Samolaco, Pergamino ya tiene dos proyectos en marcha con el pueblo de los Illia

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Pergamino

Educación, inversiones y cultura: el pacto con Samolaco ya tiene sus primeros proyectos concretos.

El hermanamiento entre Pergamino y Samolaco nació de una idea de Enrique y Guillermo Illia junto a Jorge Pittar, un pergaminense que trabaja en la embajada argentina en el Vaticano. El objetivo fue simple: que un pueblo pequeño de Lombardía y una ciudad intermedia del interior bonaerense pudieran intercambiar experiencias culturales, comerciales e históricas.

La excusa fue Arturo Umberto Illia. Y no es casual: hace algunos años, un pergaminense se encontró con sorpresa con que la escuela principal de Samolaco lleva el nombre del expresidente. Ahí comenzó todo.

Después vinieron las reuniones, los documentos y varios encuentros por videollamada con el intendente Javier Martínez, que dieron forma al texto que sentó las bases del acuerdo. La diputada María Paula Bustos presentó además un proyecto de beneplácito en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires.

Lo que ya está en marcha El pacto no quedó en la foto. La sede Pergamino de la Cámara Argentina Italiana de Rosario, que conduce Lidia Piatti, ya firmó una carta de intención con la escuela secundaria de Samolaco para trabajar con escuelas de Pergamino. Es el primer compromiso concreto, y apunta a los chicos de los dos lados.

El segundo proyecto es privado. Empresarios de la ciudad están diseñando un fondo de inversión para comprar y refaccionar viviendas de montaña en las laderas de Samolaco. Como buena parte de los Alpes, el valle perdió población durante generaciones y conserva casas de piedra que quedaron vacías. La idea es recuperarlas.

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Una puerta abierta El acuerdo no se agota en quienes lo firmaron. La UNNOBA y las demás instituciones de la ciudad podrán sumarse, cada una con su agenda: intercambios de estudiantes, investigación, turismo, comercio.

El puntapié inicial lo dio la Municipalidad de Pergamino, con Guillermo Illia como delegado. Del lado italiano, el intendente Livio Scaramella ve los mismos pilares: turismo, educación, inversiones y cultura.