Mucho más que cocinar: el desafío de hacer gastronomía en tiempos de experiencias

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Pergamino

Cada 2 de agosto se celebra el Día del Gastronómico, una fecha que reconoce a miles de personas que hacen posible una de las actividades más dinámicas del país. Hoy la gastronomía combina creatividad, innovación, gestión, tecnología y hospitalidad para responder a consumidores cada vez más exigentes

02 de agosto de 2026 a las 07:02 a. m.

02 de agosto de 2026 a las 07:02 a. m.

La gastronomía dejó hace tiempo de ser únicamente una actividad vinculada con la elaboración de alimentos. Hoy representa una de las industrias de servicios más complejas, dinámicas y competitivas, donde el éxito depende tanto de la calidad de los platos como de la experiencia completa que vive el cliente.

Cada 2 de agosto, Argentina celebra el Día del Trabajador Gastronómico, una oportunidad para reconocer el esfuerzo cotidiano de cocineros, mozos, pasteleros, bacheros, encargados, bartenders, recepcionistas, personal de limpieza y de administración que sostienen una actividad que funciona prácticamente sin pausas.

En ciudades como Pergamino, la gastronomía también refleja la evolución de la sociedad. Las costumbres cambiaron, aparecieron nuevos formatos de consumo y el público comenzó a buscar mucho más que un buen menú. Hoy influyen el ambiente, la atención, la ambientación, la música, la presentación de los platos, la rapidez del servicio e incluso la presencia del establecimiento en las redes sociales.

Los restaurantes dejaron de competir únicamente con la cocina de la esquina. Hoy compiten con cientos de propuestas que los consumidores conocen a través de Instagram, TikTok o las plataformas de reseñas. Una buena experiencia puede multiplicarse en cuestión de horas; una mala atención también.

Por eso, la profesionalización del sector se volvió indispensable. Administrar un restaurante implica controlar costos, gestionar recursos humanos, reducir desperdicios, negociar con proveedores, capacitar al personal, cumplir estrictas normas bromatológicas y, al mismo tiempo, mantener la creatividad necesaria para diferenciarse.

La incorporación de nuevas tecnologías también modificó profundamente la actividad. Sistemas de gestión, comandas digitales, reservas online, cartas mediante códigos QR, pagos electrónicos y plataformas de delivery transformaron la manera de trabajar.

Sin embargo, ninguna innovación logró reemplazar aquello que continúa siendo el verdadero diferencial: las personas.

La gastronomía sigue siendo un servicio profundamente humano. Cada cliente espera sentirse bien recibido, atendido y acompañado durante toda su permanencia en el establecimiento. Esa capacidad de generar hospitalidad continúa siendo el principal patrimonio del sector.

En paralelo, los consumidores también evolucionaron. Hoy existe una mayor demanda de alimentos saludables, propuestas vegetarianas y veganas, opciones sin TACC, productos artesanales, ingredientes locales y experiencias gastronómicas con identidad propia.

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Ese cambio impulsó a muchos establecimientos a reinventarse permanentemente, incorporando nuevas cartas, técnicas de cocción y conceptos que hace apenas algunos años parecían reservados a grandes ciudades.

La gastronomía también se consolidó como un importante generador de empleo. Es una actividad que brinda oportunidades a jóvenes que ingresan por primera vez al mercado laboral y que permite el desarrollo profesional de cocineros, pasteleros, sommeliers, especialistas en cafetería, bartenders y numerosos perfiles técnicos.

Pero también exige sacrificios poco visibles. Fines de semana, feriados, celebraciones familiares y horarios nocturnos suelen coincidir con los momentos de mayor demanda laboral.

Mientras otros disfrutan una cena, un cumpleaños o una reunión con amigos, miles de trabajadores gastronómicos están haciendo posible ese encuentro.

Ese compromiso cotidiano explica por qué la gastronomía trasciende la cocina. Es una actividad que genera empleo, impulsa el turismo, fortalece la economía local y contribuye a construir la identidad cultural de cada ciudad.

En Pergamino, el crecimiento del sector durante los últimos años refleja una comunidad que encontró en la gastronomía un espacio de encuentro, de emprendimiento y de desarrollo. Nuevos restaurantes, cafeterías de especialidad, cervecerías, bares y propuestas gastronómicas muestran un sector que continúa evolucionando sin perder su esencia.