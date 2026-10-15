> Fontezuela se prepara para una gran noche solidaria a beneficio del Jardín Nº 919

Pergamino

Este sábado, desde las 20:30, el Club Atlético Fontezuela será escenario del segundo Festival Anual del Jardín Nº 919, una propuesta que reunirá música, folklore, danza, sorteos y un completo servicio de buffet.

La solidaridad también se celebra con música, baile y encuentros que fortalecen los lazos de una comunidad. Con ese espíritu, el Jardín Rural Nº 919 de Fontezuela invita a vecinos, familias y público de Pergamino a participar de su segundo Festival Anual, una noche pensada para compartir, disfrutar y colaborar con el crecimiento de la institución.

La cita será este sábado, a partir de las 20:30, en el Club Atlético Fontezuela, donde habrá una variada propuesta artística, entretenimiento para todas las edades y un esmerado servicio de buffet. La iniciativa, organizada por la cooperadora del jardín, busca reunir fondos para concretar mejoras que tendrán un impacto directo en la vida cotidiana de los alumnos.

“Es una comunidad que, nada, ellos me empujan, yo los empujo y vamos juntos”, expresó la directora del establecimiento, Juliana Vázquez, al describir el vínculo cercano que sostiene el trabajo de la institución con las familias y los vecinos del pueblo.

Un jardín pequeño, una comunidad enorme El Jardín Nº 919 es una institución rural que actualmente cuenta con una matrícula de 13 alumnos. Detrás de ese número hay historias familiares, recuerdos compartidos y una fuerte identificación con la educación pública en el ámbito rural.

Muchos de los chicos son hijos de antiguos alumnos, mientras que otras familias llegaron desde Pergamino y eligieron Fontezuela para vivir y educar a sus hijos. Incluso algunas decidieron cambiar a sus pequeños de instituciones urbanas para apostar por la propuesta del jardín rural.

“Hay familias que eran oriundas de Pergamino, se fueron a vivir a Fontezuela y anotaron a sus hijos. Apostaron por la educación rural, aun teniendo que venirse todos los días a Pergamino a trabajar”, contó Vázquez.

Esa pertenencia se refleja también en el compromiso de quienes acompañan al jardín más allá del paso de sus propios hijos por las aulas. La directora destacó especialmente el trabajo de la cooperadora, que participa activamente en las iniciativas de la institución, desde las rifas y las ventas solidarias que se organizan durante el año hasta la preparación de este festival.

En ese entramado comunitario, la continuidad del compromiso es una de las fortalezas. Roxana Capriotti, presidenta de la cooperadora desde hace aproximadamente diez años, sigue involucrada con el jardín aun cuando sus hijos ya transitan la escuela primaria. Su historia, además, está ligada a la institución: pertenece a la segunda generación de su familia que pasó por sus aulas.

“Para todas las actividades están muy presentes y, de mi parte, estoy súper agradecida”, manifestó la directora, quien resaltó el acompañamiento de las familias y de los vecinos como una pieza fundamental para sostener los proyectos.

Música, folklore y baile para disfrutar en familia El festival ofrecerá una programación artística variada, con propuestas para cantar, bailar y disfrutar de una noche de encuentro.

Por el escenario pasarán Los Changos Santiagueños, Academia Parodi, Academia El Andariego, Daniel Salazar y su cumbia, Pablo Ivalo y Amor en Vuelo. Para el cierre, el DJ Martín Sayal será el encargado de ponerle ritmo a la pista y prolongar la celebración.

La propuesta se completará con un buffet que ofrecerá alternativas dulces y saladas, entre ellas panchos, conos de papas, sándwiches de carne, pizzas y choripanes. También habrá café, gaseosas y distintas bebidas para acompañar la velada.

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Además, quienes adquieran su entrada participarán de numerosos sorteos, entre los que se destaca un minitour con Baldoni Viajes, otro atractivo para sumarse a la convocatoria.

Entradas accesibles y un sueño por cumplir Para facilitar la participación de las familias, la organización estableció un valor anticipado de 5.000 pesos, mientras que en la puerta costará 7.000 pesos. Los menores de 12 años ingresarán gratis.

Las entradas anticipadas pueden reservarse enviando un mensaje al 2477-627468. Según informó Vázquez, ya se habían vendido más de 200 localidades, una respuesta que refleja el interés que despierta la propuesta en la comunidad.

Pero detrás de cada entrada hay un objetivo concreto. El dinero recaudado se destinará a reunir los fondos necesarios para construir un playón de cemento en el predio del jardín.

“Tenemos un patio gigante, pero un SUM medianamente chico”, explicó la directora al referirse a la necesidad de contar con un espacio que amplíe las posibilidades para desarrollar actividades educativas y recreativas.

Actualmente, durante las mañanas, el rocío suele mantener húmedo el pasto y dificulta que los chicos realicen educación física al aire libre. La construcción del playón permitiría aprovechar mejor el espacio exterior, en contacto con la naturaleza, sin depender tanto de las condiciones del suelo.

“Entonces, la idea es hacer un playón de cemento para que algunas actividades las podamos hacer ahí, también al aire libre”, señaló Vázquez.

El año pasado se lograron ubicar juegos nuevos para los más pequeños. — JARDIN Nº 919 Una invitación a acompañar El festival comenzó a realizarse el año pasado y la intención es sostenerlo como una cita anual, sumada a las distintas actividades solidarias que la institución organiza durante el calendario escolar.

La convocatoria de este sábado representa mucho más que una noche de espectáculos: es una oportunidad para acompañar a una escuela rural que crece gracias al esfuerzo compartido de docentes, familias, exalumnos y vecinos.