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San Pedro: Un festival inolvidable, la lluvia no pudo opacar la fiesta del country

Miles de personas disfrutaron de una jornada internacional en el Paseo Público, con artistas de Argentina, Brasil, Austria y Estados Unidos.

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28 de septiembre de 2026 a las 03:30 p. m.
El tramo final de la jornada del sábado para el San Pedro Country Music Festival podría, tranquilamente, haber formado parte de una grilla en Nashville o en Austin.
Foto: Noti San Pedro

El San Pedro Country Music Festival volvió a ofrecer una jornada de nivel internacional y reunió a miles de personas en el Paseo Público. La lluvia y los chaparrones que atravesaron el fin de semana no lograron apagar una propuesta que tuvo música, artistas destacados y un público dispuesto a disfrutar hasta el final.

Música country internacional en el Paseo Público

El tramo final de la jornada del sábado tuvo momentos que bien podrían haber formado parte de la programación de grandes festivales de Nashville o Austin. Aunque algunos chaparrones obligaron a buscar refugio durante algunos momentos, el público permaneció en el predio y acompañó cada presentación.

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Uno de los shows destacados fue el de Cat Lion, proyecto liderado por la austríaca Clara Löw, reconocida como una de las intérpretes europeas vinculadas al género. También se presentó Adoração, la agrupación brasileña que llevó al escenario su particular propuesta de country gospel evangélico.

La programación internacional se completó con la presencia de Savannah Rae, artista texana que se ganó rápidamente al público con una presentación potente y carismática.

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Mark Mackay y Morgan Myles protagonizaron el cierre

Otro de los momentos destacados llegó con No Bull, la banda argentina que volvió a demostrar por qué logró trascender las fronteras del país dentro de la escena country. Luego fue el turno de Mark Mackay, quien desplegó un repertorio capaz de recorrer diferentes registros y conectar con el público.

Para el cierre estaba prevista la presentación de Morgan Myles, finalista de The Voice en 2022. La artista estadounidense había llegado a San Pedro como una de las figuras centrales de esta edición del festival y estaba preparada para ponerle el broche a la jornada del domingo.

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Sin embargo, la lluvia y las tormentas obligaron a suspender el cronograma previsto para esa jornada. La decisión respondió a las condiciones climáticas y modificó el cierre originalmente anunciado, aunque no alcanzó para quitarle brillo a una edición que dejó una fuerte respuesta del público.

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Myles, junto a Hobo Cane y André Silva, brindará además un show acústico en Bar Butti desde las 19.30, una presentación que permitirá reencontrarse con parte de los artistas que fueron protagonistas del festival.

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El San Pedro Country Music Festival ya piensa en nuevas ediciones

Más allá de las dificultades generadas por el clima, la organización cerró esta edición con una mirada puesta en el futuro. La respuesta del público y la convocatoria alcanzada durante el fin de semana dejaron planteada la posibilidad de que el festival continúe creciendo y sume nuevas propuestas.

En ese sentido, una de las principales novedades es la confirmación de versiones cordobesas del San Pedro Country Music Festival durante el año, a través de una coproducción con José Palazzo, productor reconocido por su vínculo con grandes eventos musicales y fundador del Cosquín Rock.

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La posibilidad de llevar la propuesta a otros escenarios amplía el horizonte de un festival que logró instalar a San Pedro dentro del circuito de encuentros vinculados con la música country.

La lluvia, que obligó a modificar parte de la programación, terminó siendo apenas un capítulo dentro de un fin de semana que dejó artistas internacionales, escenarios colmados y una señal concreta sobre la continuidad del proyecto.

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