San Pedro: Billboard Argentina destacó la 21ª edición del Country Music Festival

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El reconocido medio musical destacó el festival que reunirá a más de 60 artistas entre el 25 y el 27 de septiembre.

La 21ª edición del San Pedro Country Music Festival sumó un reconocimiento de alcance internacional luego de que Billboard Argentina publicara una reseña sobre el evento, que se realizará del viernes 25 al domingo 27 de septiembre en el Paseo Público Municipal, con entrada libre y gratuita.

Billboard Argentina será Media Partner del festival La filial argentina de Billboard, una de las publicaciones especializadas en música más reconocidas a nivel mundial, destacó la importancia de la nueva edición del festival y confirmó su participación como Media Partner oficial.

El evento volverá a reunir durante tres jornadas a exponentes de distintos géneros vinculados con la música de raíz estadounidense, entre ellos country, rockabilly, folk y bluegrass. La programación contempla la presentación de más de 60 artistas en distintos escenarios del Paseo Público.

Artistas de Nashville y una conexión con Estados Unidos Entre los nombres que forman parte de la programación se encuentran Sun & The Saints, Morgan Myles, Hobo Cane, Savannah Rae y Mark Mackay, además de numerosos músicos nacionales e internacionales.

Billboard resaltó especialmente el vínculo que esta edición profundizará con el circuito estadounidense, a partir de la llegada de artistas provenientes de Nashville, uno de los principales centros históricos de producción y difusión de la música country.

Parte de los músicos que participarán en San Pedro continuará posteriormente su recorrido por Chile en el marco de Country Road Sessions, un proyecto que articula presentaciones vinculadas al género en diferentes puntos de Sudamérica.

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El line dance vuelve a ser protagonista en San Pedro Además de la programación musical, uno de los atractivos centrales será el encuentro nacional de escuelas de line dance, que se realizará el domingo en la zona de la Costanera.

La actividad forma parte del festival desde 2019 y reúne a escuelas provenientes de diferentes puntos del país. Los participantes realizarán tres coreografías de manera conjunta, consolidando una propuesta que vincula la música country con una disciplina que ya tiene una comunidad propia en Argentina.

El encuentro de danza en línea representa así uno de los rasgos distintivos del festival sampedrino, al permitir que distintas comunidades vinculadas con la enseñanza y difusión del género compartan un mismo espacio.