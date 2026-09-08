San Nicolás: Juani Ondarçuhú se consagró campeón del Enduro de Invierno en Pinamar

San Nicolás

El piloto nicoleño ganó la categoría ATV Pro entre 100 competidores y se quedó con el primer puesto en la exigente prueba sobre arena.

Juan Manuel “Juani” Ondarçuhú logró un triunfo destacado en Pinamar al consagrarse campeón de la categoría ATV Pro del Monster Energy Enduro del Invierno 2026. El piloto de la ciudad de San Nicolás se impuso entre 100 competidores en la principal división de cuatriciclos y volvió a ubicarse en lo más alto de una competencia nacional.

Juani Ondarçuhú ganó el Enduro de Invierno en Pinamar La tradicional competencia se desarrolló sobre la arena de Pinamar y reunió a pilotos provenientes de distintos puntos del país. Ondarçuhú llegó a la prueba con confianza en su preparación y en el rendimiento de su cuatriciclo, dos factores que terminaron siendo determinantes para conseguir la victoria.

“Se lo había dicho unos días antes al equipo, si el cuatri anda bien y yo me levanto bien, nos vemos en el escalón más alto del podio. Me sentía seguro. Estas carreras las gana el que más entrenado está y sobre todo el que más piensa”, expresó el piloto durante una entrevista con Autoshow, programa emitido por El Norte Stream.

El nicoleño también explicó las dificultades que presenta una competencia sobre arena y, especialmente, el desafío que implica controlar un cuatriciclo durante los saltos.

“Al tener cuatro ruedas es más difícil estabilizarlo, sobre todo en el aire. Es un tema de posicionamiento del cuerpo. Éramos 100 y llegar primero es un gran logro”, señaló.

El trabajo sobre el motor, una de las claves del triunfo Ondarçuhú destacó además el trabajo realizado previamente sobre su máquina. Según explicó, las mejoras introducidas en el motor permitieron contar con un rendimiento superior durante una competencia que exigió al máximo tanto a los pilotos como a los vehículos.

“Hicimos mejoras en el motor que se notaron mucho, fue una locura. Fue mi forma de agradecerle a mi familia todo lo que hacen por mí”, manifestó el campeón.

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El piloto también recordó cómo comenzó su vínculo con los cuatriciclos y aseguró que encontró en esta disciplina la especialidad en la que mejor pudo desarrollar sus condiciones. “Elegí el cuatriciclo porque es lo que más me atrapó y en lo que más me destaco, debuté ganando y de ahí no me bajé más”, contó.

Su trayectoria también incluye experiencias internacionales. Después de recuperarse de una fractura en una pierna sufrida en 2023, volvió a competir en Francia, donde tuvo una buena actuación, y posteriormente representó a la Argentina en República Checa.

Más pilotos de la región en el Enduro de Invierno La participación regional en Pinamar tuvo otros resultados destacados. Juan Martín Chouhy se quedó con la victoria en la categoría ATV Limitado, la división menor de los cuatriciclos, que reunió a once competidores.

En Motos Amateur, Santiago Ventimiglia finalizó tercero en la categoría Master E y ocupó el puesto 34 de la clasificación general. Ezequiel Merlo, en tanto, terminó quinto en Master C.

La categoría Motos PRO también contó con representación de la región. El piloto ramallense Tomás Matkovich completó la exigente competencia en la décima posición.