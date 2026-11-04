Vuelve Arriba la Birra: la cuarta edición será el viernes 13 en el Parque España
Habrá más de seis cervecerías locales, food trucks, propuestas gastronómicas y bandas en vivo. Arranca a las 21 en el galpón del barrio Acevedo.
La cuarta edición de Arriba la Birra se realizará el viernes 13 en el Parque España, en el galpón donde funciona la feria agroecológica, del lado del barrio Acevedo. El encuentro, que reúne a las cervecerías artesanales de Pergamino, comenzará a partir de las 21 y sumará food trucks, propuestas gastronómicas y música en vivo.
Así lo confirmó Miguel Errandonea en LA OPINION, adonde llegó después de una reunión organizativa. “Vengo de una reunión por un evento muy lindo que se va a hacer en Pergamino”, contó.
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Más de seis cervecerías y una escena que crece
El evento se consolidó en ese mismo espacio desde su primera edición. “Comenzó haciéndose ahí y ya quedó. La gente responde porque es muy buena la cerveza de Pergamino”, señaló Errandonea, que calculó en más de seis la cantidad de cervecerías locales que participarán.
El crecimiento del sector tiene además una expresión que excede a los eventos. Según relató, los productores empezaron a abrir sus propios locales: mencionó el caso de uno de ellos sobre Echeverría, casi Merced, un espacio pequeño que en las tardes lindas suma mesas afuera y se llena. “Hay gente esperando en las escalinatas del correo”, describió.
Entre los pioneros ubicó a los responsables de Session: “Esos fueron como los pioneros”.
Qué más va a haber
Además de las cervecerías, la propuesta incluye food trucks con bebidas que no son cerveza, un equipo de gastronómicos y bandas en vivo. “Un gran equipo de gastronómicos también va a estar presente, muy bien organizado, como siempre”, apuntó Errandonea, que adelantó que habrá algunas sorpresas.
Él mismo estará cocinando en el lugar. “Vamos a estar cocinando nosotros, tirando un par de recetas también”, contó, en referencia a una dinámica que vienen repitiendo en los encuentros del rubro: preparar algo nuevo e invitar al público a probarlo.
El antecedente del sándwich de chinchulín
Consultado sobre de dónde salen esas recetas, Errandonea fue claro: la autoría es de Lucho Bissone. “Bissone viene con cada idea”, comentó entre risas, aunque aclaró que en esta oportunidad no estará a cargo de la cocina.
El ejemplo que recordó fue un sándwich de chinchulín con roquefort. “Una cosa potente”, lo definió. Sobre el resultado, el reconocimiento fue unánime: “El chinchulín salió espectacular. Ni seco, ni crudo. Estaba perfecto”.
De ahí derivó una explicación técnica sobre la dificultad de esa preparación, en particular cuando se arma en trenza: “La trenza es difícil cocinarla bien, porque la parte que se toca tenés que cocinarla mucho y se secan más los dos de afuera”.
La cita
Arriba la Birra se realizará el viernes 13 desde las 21 en el Parque España, en el galpón de la feria agroecológica, sobre el sector del barrio Acevedo.