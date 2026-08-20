Vitto Benvenutto vuelve a Estados Unidos para afianzarse en la cima del ranking americano

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El jugador de pádel pergaminense de 12 años viaja este viernes a Miami para disputar un torneo USPA 250 de Mayores y luego se trasladará a San Francisco, donde jugará un FIP Promises U14. Buscará seguir sumando puntos para sostener el número 1 continental.

Vitto Benvenutto emprenderá este viernes una nueva gira internacional que lo llevará nuevamente a Estados Unidos, donde afrontará dos competencias con objetivos diferentes pero igualmente importantes para su desarrollo deportivo. El jugador de pádel pergaminense, de 12 años, primero se instalará en Miami para disputar este fin de semana un torneo USPA 250 de Mayores y posteriormente viajará a San Francisco, California, para competir del viernes 28 al domingo 30 de agosto en un FIP Promises en la categoría U14.

El gran objetivo de esta nueva experiencia será continuar afianzándose en lo más alto del ranking FIP U14 de América, clasificación que otorga plazas para el Master FIP de fin de año. Actualmente, Benvenutto lidera con 2.518 puntos y mantiene una considerable diferencia sobre su principal perseguidor, el paraguayo José Unger Rey, que suma 1.390.

El pergaminense afrontará ambos torneos junto a Santiago Constantini, estadounidense hijo de argentinos con quien ya conformó una dupla exitosa en la anterior gira por Estados Unidos. De hecho, en junio ambos conquistaron el FIP Promises Chicago U14 sin ceder un solo set, una actuación que le permitió a Vitto alcanzar su séptimo título internacional.

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Un desafío entre mayores La primera escala de la gira será Miami, donde Benvenutto tendrá nuevamente la posibilidad de medirse con jugadores profesionales. Este fin de semana disputará un torneo USPA 250 de Mayores, una experiencia que el propio jugador considera especialmente valiosa para continuar con su crecimiento.

“Me sirve mucho jugar contra adultos por la diferencia de edad, la potencia y la fuerza, y después jugar con menores, porque hay mucha diferencia”, explicó Vitto durante una entrevista en el programa Fuera de Página de LA OPINION Play y FM 105.1.

La competencia también tendrá como finalidad llegar mejor preparado al compromiso principal de la gira en San Francisco. “Este torneo no es por competición; obviamente quiero ganar, pero es más para practicar con mi compañero, para acostumbrarnos un poquito más a lo que se viene en San Francisco”, expresó.

La experiencia de jugar contra mayores no será completamente nueva para Benvenutto. El mes pasado marcó un hito en el circuito AJPR (Asociación de Jugadores de Primera Regional) al debutar en Primera Profesional en el torneo AJPR Master 300 de Junín. Junto a Facundo Cubilla, superaron la etapa de clasificación y accedieron al cuadro principal, donde perdieron en la primera ronda en tres sets. “Era mi primer torneo jugando en Primera y nos fue muy bien. Jugamos la previa y ganamos los dos partidos, y perdimos en tres sets ya en el cuadro principal. No esperaba llegar tan lejos”, reconoció.

Más allá del resultado, aquella experiencia le permitió comprobar de primera mano las diferencias que existen entre el pádel juvenil y el profesional. “La rapidez del juego, la potencia y la fuerza cambian un montón. Es otro pádel”, describió.

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Para afrontar este tipo de desafíos, Benvenutto suele prepararse entrenando con jugadores de mayor nivel en Pergamino. “Dos o tres semanas antes intento practicar y entrenar con los mejores que hay acá, con chicos que juegan AJPR”, explicó.

Con la mira en San Francisco Después del torneo de Mayores en Miami llegará el turno de la competencia que más directamente impactará en su gran objetivo de la temporada. Benvenutto viajará a San Francisco para disputar un FIP Promises U14 junto a Constantini, con quien ya conoce lo que significa festejar en Estados Unidos.

La dupla viene de una actuación sobresaliente en Chicago. En aquella oportunidad ganó el FIP Promises U14 sin perder sets. Además, también compitieron en la categoría U16 y alcanzaron las semifinales, enfrentándose a jugadores de mayor edad.

Ahora, el desafío será sostener la ventaja en el ranking U14 que construyó durante la temporada. “Intento jugar casi todos los torneos FIP Promises para sacar bastantes puntos y mantener el número 1 hasta que termine este año”, explicó el pergaminense.

La clasificación continental será determinante para llegar al Master FIP Promises. Los ocho mejores jugadores del ranking americano obtendrán el pasaje al certamen que reunirá a los mejores del planeta.

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Una agenda que no se detiene La gira por Estados Unidos forma parte de un calendario internacional cada vez más exigente para Benvenutto, que con apenas 12 años ya compite regularmente fuera del país. Después de San Francisco tiene previsto continuar sumando experiencias internacionales. En sus planes aparece un torneo FIP Promises en Ecuador, donde jugaría junto a Federico Salas, actualmente número 1 de Argentina, mientras que también existe la posibilidad de competir posteriormente en Dubái y México.

El crecimiento no se limita a los torneos. Recientemente, Vitto estuvo entrenando en la academia de José Luis “Joselo” Velozo, en Mendoza, donde realizó jornadas intensivas de trabajo técnico, táctico y físico. “Mejora lo táctico, lo físico, lo técnico, casi todo”, contó sobre esa experiencia.

Un camino que suma títulos y experiencias Benvenutto atraviesa una temporada de consolidación en la categoría U14, a pesar de que todavía tiene 12 años. En junio, junto a Constantini, logró en Chicago su séptimo título internacional FIP, después de haber celebrado previamente en Buenos Aires, Perugia y Valencia, además de Viña del Mar y Antofagasta.