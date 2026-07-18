Violento ataque en la vereda de una pizzería: rompió una moto y causó destrozos tras exigir una cerveza

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Policiales

El acusado fue reducido por personal municipal luego de provocar daños en un comercio de avenida Yrigoyen. La Fiscalía pidió su detención por el episodio.

Un hombre provocó importantes daños en una pizzería de Pergamino y destrozó la motocicleta de un empleado luego de enfurecerse porque no le entregaron una cerveza que había pedido. Tras el incidente, fue reducido por personal municipal y la Fiscalía solicitó su detención por el delito de daño.

Violento episodio Un nuevo hecho de violencia urbana alteró la tranquilidad de la madrugada de este sábado en Pergamino, cuando un individuo conocido por comerciantes de la zona por merodear los locales en busca de dinero, comida o bebidas protagonizó un ataque contra una pizzería ubicada sobre avenida Hipólito Yrigoyen.

El episodio ocurrió alrededor de las 4:20, cuando el comercio "Doña Blanca", situado en avenida Yrigoyen 979, se encontraba finalizando la jornada de trabajo. Según reconstruyeron las actuaciones judiciales, el sujeto se acercó al lugar mientras el propietario realizaba las tareas de cierre.

De acuerdo con la investigación, el hombre exigió que le entregaran una cerveza. Ante la negativa del comerciante, comenzó a insultar y amenazar al dueño del local, incrementando rápidamente su nivel de agresividad.

Las personas que se encontraban en el establecimiento manifestaron sentirse intimidadas por la actitud violenta del individuo y realizaron un llamado al servicio de emergencias 911 para solicitar la intervención policial.

Amenazas y daños La investigación judicial sostiene que el acusado advirtió que, si no accedían a su pedido, rompería la puerta del comercio.

Lejos de retirarse, comenzó a ejercer fuerza sobre el portón metálico de ingreso hasta desprender uno de sus parantes. Con ese hierro atacó una motocicleta Honda Twister 250 que se encontraba estacionada sobre la vereda.

El vehículo, perteneciente al propietario del local, sufrió importantes daños materiales. Entre los elementos afectados se encuentran el espejo retrovisor, la óptica delantera y el tablero de instrumentos.

Tras causar los destrozos, el agresor abandonó el lugar caminando.

Intervención municipal La fuga duró apenas unos minutos.

Personal municipal que patrullaba la zona logró localizar al sospechoso a pocas cuadras del comercio y procedió a reducirlo hasta la llegada de los efectivos policiales que tomaron intervención en el procedimiento.

El acusado fue identificado como Marcos Daniel Escalera, quien quedó a disposición de la Justicia.

Fuentes consultadas señalaron que se trata de una persona conocida por comerciantes del sector céntrico, ya que con frecuencia recorre distintos negocios solicitando dinero, alimentos o bebidas. En esta oportunidad, de acuerdo con el relato de los damnificados, la negativa a entregarle una cerveza desencadenó una reacción extremadamente violenta.

Pedido de detención La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 5 del Departamento Judicial Pergamino, cuyo fiscal subrogante, Francisco Furnari, solicitó al Juzgado de Garantías Nº 1 la detención del imputado.

En la presentación judicial se detalla que la petición se fundamenta en las pruebas incorporadas al expediente, entre ellas el acta de procedimiento, el relevamiento realizado en el lugar del hecho, la constatación de los daños ocasionados, las fotografías de la motocicleta afectada, el acta de aprehensión, la notificación de derechos del imputado y el testimonio del empleado.

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Para la Fiscalía, esos elementos constituyen indicios suficientes para sostener la imputación por el delito de daño y avanzar con la medida de coerción prevista por el Código Procesal Penal.

Comerciantes preocupados El episodio volvió a poner de manifiesto la preocupación de comerciantes de ese sector de Pergamino por las situaciones de hostigamiento que, según afirman, protagonizan algunas personas que deambulan por la zona durante la madrugada.

En este caso, la rápida intervención del personal municipal permitió reducir al sospechoso pocos minutos después del ataque y evitar que continuara ocasionando daños en otros comercios o vehículos.