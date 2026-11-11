Villa Ramallo: realizaron una charla abierta sobre nutrición y hábitos saludables

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La actividad se desarrolló en el estadio cubierto del Club Defensores y abordó la importancia de la alimentación, la hidratación, el descanso y el cuidado del cuerpo en cada etapa de la vida.

El estadio cubierto del Club Defensores de Villa Ramallo fue escenario de una charla abierta sobre nutrición y hábitos saludables, en el marco del ciclo «Nutrición para toda la vida». La propuesta se realizó el martes 10 de noviembre y convocó a la comunidad a reflexionar sobre la importancia de incorporar prácticas saludables desde la infancia.

Una propuesta para promover la alimentación saludable en Villa Ramallo La jornada estuvo a cargo del licenciado en Nutrición y antropometrista Nicolás Appolonia, con el acompañamiento de la licenciada en Nutrición Virginia Hulgich, quien participó de la organización del encuentro.

La iniciativa tuvo como objetivo acercar información y herramientas para mejorar la calidad de vida a través de una alimentación adecuada y la incorporación de hábitos saludables. En ese sentido, la charla estuvo orientada a personas de distintas edades y buscó generar conciencia sobre la importancia de cuidar el cuerpo durante todas las etapas del desarrollo.

Durante la exposición se abordaron diferentes aspectos relacionados con la nutrición y el bienestar, entre ellos el crecimiento, el rendimiento físico, la hidratación, el descanso y la autonomía personal. Los profesionales explicaron cómo estos factores se encuentran relacionados y por qué resulta importante prestarles atención en la vida cotidiana.

La diferencia entre comer y alimentarse y la importancia de los hábitos Uno de los principales ejes del encuentro estuvo relacionado con la diferencia entre comer y alimentarse. Los especialistas hicieron hincapié en que la nutrición no se limita al acto de ingerir alimentos, sino que implica tomar decisiones conscientes sobre qué, cómo y cuándo comer.

En ese marco, destacaron la necesidad de incorporar hábitos saludables desde edades tempranas, ya que las costumbres adquiridas durante la infancia pueden tener una influencia significativa en la salud durante la adolescencia y la adultez.

También se puso el foco en el cuidado muscular como un proceso que comienza en los primeros años de vida y se construye de manera progresiva. La conservación y el fortalecimiento de la masa muscular fueron señalados como aspectos importantes para favorecer el desarrollo físico, mantener la autonomía y contribuir a una mejor calidad de vida con el paso de los años.

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La hidratación y el descanso también ocuparon un lugar central en la exposición. Ambos fueron presentados como componentes fundamentales del bienestar general y del rendimiento físico, más allá de la práctica deportiva.

Mutual Acindar Salud acerca actividades de prevención a la comunidad La charla formó parte de las propuestas itinerantes impulsadas por Mutual Acindar Salud, que buscan acercar actividades de prevención y promoción de la salud a distintos sectores de la comunidad.

A través de este tipo de encuentros, la entidad procura generar espacios de información y aprendizaje en los que los vecinos puedan acceder a conocimientos vinculados con el cuidado personal y la prevención de enfermedades.

El ciclo «Nutrición para toda la vida» propone abordar la alimentación desde una perspectiva integral, entendiendo que el bienestar depende de múltiples factores y que las decisiones cotidianas tienen un impacto directo en la salud.