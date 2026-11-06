Villa Ramallo: Alumnos de la Escuela Técnica instalaron energía solar en el reloj de la avenida San Martín

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Estudiantes de Electromecánica de la Escuela Técnica N° 1 recuperaron el reloj de San Martín y Dr. Bonfiglio mediante un sistema autónomo de energía solar.

Alumnos de la Escuela de Educación Secundaria Técnica N° 1 Bonifacio Velázquez de Villa Ramallo llevaron adelante un proyecto tecnológico que permitió recuperar y poner nuevamente en funcionamiento el reloj ubicado en la esquina de las avenidas San Martín y Dr. Bonfiglio. Para lograrlo, diseñaron e instalaron un sistema autónomo de alimentación eléctrica mediante energía solar.

Un proyecto de energía solar desarrollado por estudiantes de Electromecánica El trabajo fue realizado por estudiantes de 5° año, división 5ª, grupo 6 de la especialidad Electromecánica, quienes asumieron el desafío de desarrollar una solución que permitiera recuperar el funcionamiento del tradicional reloj de esa esquina de la ciudad.

Según informó la institución educativa, el reloj permanecía desde hacía un tiempo en las instalaciones de la escuela, donde los alumnos trabajaron en el diseño y la puesta a punto de un sistema de alimentación independiente, utilizando energía solar como fuente principal.

La iniciativa permitió aplicar conocimientos adquiridos durante su formación técnica y resolver una necesidad concreta mediante la incorporación de tecnología y recursos energéticos renovables.

Cómo funciona el sistema de alimentación con energía solar El dispositivo instalado cuenta con un panel solar encargado de captar la energía, un regulador y una batería que permiten almacenar y administrar la electricidad necesaria para su funcionamiento.

Uno de los aspectos incorporados al proyecto fue un sistema de iluminación con encendido automático durante la noche, que permite mantener iluminado el reloj cuando disminuye la luz natural.

Además, los estudiantes sumaron un regulador de voltaje y una batería independiente destinada específicamente al mecanismo del reloj. Esta modificación tiene como finalidad evitar que el consumo de la iluminación afecte la autonomía de la batería que alimenta el funcionamiento del reloj y, de esa manera, prolongar su duración.

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De esta forma, el sistema fue pensado para garantizar un funcionamiento autónomo, reducir la dependencia de una conexión eléctrica convencional y aprovechar una fuente de energía renovable.

El aporte de los docentes y la colaboración para concretar el proyecto La iniciativa fue desarrollada por los alumnos de Electromecánica junto con los docentes Diego Palomeque y Emmanuel Oña, quienes acompañaron el proceso de trabajo y la implementación de la solución tecnológica.

Desde la Escuela Técnica N° 1 destacaron especialmente la colaboración de Antonio Menucci, quien acercó la propuesta inicial y realizó la donación de los materiales necesarios para llevar adelante el proyecto.

La recuperación del reloj representa una nueva experiencia de aprendizaje para los estudiantes, que pudieron trasladar los conocimientos del aula a una intervención concreta en el espacio público.