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Villa Ramallo modifica el tránsito en De Zabaleta para mejorar la circulación y las emergencias

La nueva disposición del tránsito se implementará este miércoles 28 de octubre. La oposición cuestionó su aprobación sin un análisis técnico integral.

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28 de octubre de 2026 a las 11:59 a. m.
La modificación del tránsito en la calle De Zabaleta, en Villa Ramallo, comenzará a implementarse este miércoles 28 de octubre.
Foto: diarioelnorte.com.ar

El cambio en la circulación de la calle De Zabaleta, en Villa Ramallo, comenzará a regir este miércoles 28 de octubre, con modificaciones en los sentidos de tránsito y restricciones al estacionamiento. La medida fue aprobada por mayoría en el Concejo Deliberante y apunta a mejorar la seguridad vial y facilitar la salida de los Bomberos Voluntarios hacia la Ruta 9, aunque generó cuestionamientos por la falta de un estudio técnico integral.

Cómo será el nuevo esquema de circulación en Villa Ramallo

Este martes, trabajadores municipales comenzaron a instalar la nueva cartelería para informar a los conductores sobre las modificaciones que entrarán en vigencia. El objetivo de la medida es ordenar el tránsito en distintos sectores de la localidad, reducir los inconvenientes vinculados al estacionamiento en ambas manos y mejorar las condiciones de circulación.

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La nueva disposición establece sentido único en la calle De Zabaleta desde avenida Dusso hasta Belgrano y Frondizi, mientras que el tramo restante, hasta 24 de Octubre, conservará la doble circulación. Además, se modificarán los sentidos de Silva y de otras calles transversales, junto con restricciones al estacionamiento en diferentes sectores.

Uno de los argumentos centrales del proyecto es la necesidad de facilitar el acceso y la salida de los Bomberos Voluntarios, especialmente cuando deben dirigirse hacia la Ruta 9 para responder a una emergencia. La iniciativa fue trabajada con el área municipal de Seguridad Vial y representantes del cuartel.

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Las críticas de la oposición por la falta de un estudio técnico

La concejal Cecilia Giammaria, presidenta del bloque Hechos, cuestionó que se avanzara con una modificación permanente sin contar, según sostuvo, con una evaluación técnica completa sobre sus posibles consecuencias en la circulación cotidiana.

La edil propuso realizar un relevamiento durante 15 días con el acompañamiento del Instituto de Estudios de Transporte de la Universidad Nacional de Rosario. La iniciativa buscaba analizar las condiciones del tránsito antes de definir una solución definitiva, pero la propuesta no prosperó.

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“Después de 20 años sin resolver calle de Zabaleta, la idea brillante fue partirla en dos, poner dos carteles y pintar línea amarilla”, expresó Giammaria al cuestionar la alternativa elegida.

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Entre los aspectos que consideró necesario estudiar mencionó el ancho de la calzada, la cantidad de carriles, las características de las intersecciones, el estado de las veredas, los espacios de estacionamiento y los puntos de mayor conflicto vial. También planteó la necesidad de revisar el funcionamiento de los semáforos y evaluar la instalación de dársenas para carga y descarga, además de una posible coordinación de los cruces.

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“Dos carteles no son planificación, una línea amarilla no es seguridad vial”, sostuvo la concejal, al insistir en que el ordenamiento del tránsito requiere una intervención que contemple los distintos tipos de vehículos, la actividad comercial y el movimiento de los servicios de emergencia.

El debate en el Concejo Deliberante y la implementación de la medida

Durante el tratamiento de la ordenanza, los bloques Hechos y Vecinal 24 de Octubre, representado por el concejal Germán Iribarría, solicitaron que el expediente regresara a comisión para profundizar el análisis e incorporar nuevas evaluaciones.

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El pedido fue rechazado por la mayoría, integrada por el oficialismo y Juntos por Ramallo. Desde ese sector se sostuvo que la iniciativa había contado con tiempo suficiente de análisis y que se había realizado un plenario para explicar los cambios propuestos.

Mientras la oposición puso el foco en la falta de un estudio técnico integral, los impulsores de la medida defendieron la necesidad de responder a los reclamos de vecinos por el estacionamiento en ambas manos y el exceso de velocidad, además de mejorar las condiciones de salida de los vehículos de emergencia.

Con el inicio de la implementación previsto para este miércoles 28 de octubre, la atención estará puesta en cómo funcionará el nuevo esquema y qué resultados tendrá sobre la circulación en Villa Ramallo. La discusión también deja abierta la posibilidad de que, a partir de su funcionamiento, sea necesario evaluar ajustes o nuevas intervenciones para atender los problemas que persistan.

TránsitoConcejo DeliberanteVilla Ramallo
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