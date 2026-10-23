> San Pedro: El Concejo Deliberante sesionó en Doyle sin incidentes, pero con fuertes cruces políticos

Región

El cuerpo legislativo de San Pedro retomó temas pendientes en el Club Sportivo Doyle. Rechazó dos iniciativas de La Libertad Avanza y avanzó con proyectos de interés público y transparencia.

El Concejo Deliberante de San Pedro sesionó en Pueblo Doyle en un clima de tensión política, aunque sin incidentes, luego de los episodios conflictivos registrados durante los últimos meses. La jornada permitió retomar asuntos pendientes de una sesión suspendida en Santa Lucía y avanzar con nuevos expedientes vinculados a la actividad cultural y la transparencia institucional.

El Concejo Deliberante rechazó dos proyectos de La Libertad Avanza Uno de los primeros temas abordados fue el proyecto de resolución presentado por el bloque de La Libertad Avanza para solicitar al Departamento Ejecutivo que garantice recursos económicos para la Semana de la Juventud 2026 y contemple fondos para la edición de 2027.

La iniciativa fue rechazada por la mayoría de los concejales. Entre los argumentos expuestos, señalaron que el proyecto no especificaba de qué partidas presupuestarias debían salir los recursos necesarios para financiar el evento.

Durante el debate también se mencionaron publicaciones de los propios organizadores de la Semana de la Juventud, quienes expresaron que no correspondía vincular la actividad con intereses políticos sectoriales.

Otro de los expedientes tratados fue el pedido para reparar y mantener los caminos rurales que conectan Pueblo Doyle con los parajes vecinos. La propuesta, también impulsada por La Libertad Avanza, fue desestimada durante la sesión realizada en las instalaciones del Club Sportivo Doyle.

Los caminos rurales de San Pedro generaron cuestionamientos El concejal Diego Lafalce fue uno de los principales cuestionadores de la iniciativa relacionada con el mantenimiento de la red vial rural. Para fundamentar su postura, señaló que el partido de San Pedro cuenta con aproximadamente 1.800 kilómetros de caminos rurales, de los cuales 1.100 corresponden a la jurisdicción municipal y los 700 restantes dependen de la Provincia.

El edil sostuvo que resulta prioritario acompañar a los productores y respaldar la actividad agropecuaria, aunque consideró que pretender intervenir sobre una extensión de esa magnitud, en el contexto actual, constituye una propuesta inviable y demagógica.

Seguí leyendo Región Murió un preso de San Pedro en la Unidad Penal 3 de San Nicolás y la Justicia investiga las causas

La discusión volvió a poner en primer plano las dificultades que implica conservar los caminos rurales y distribuir los recursos disponibles para atender las demandas de los distintos sectores productivos del distrito.

Los dos rechazos se produjeron en una sesión que, pese a las diferencias políticas, se desarrolló sin los incidentes que habían marcado encuentros anteriores. La reunión permitió completar parte del temario que había quedado pendiente tras la suspensión de la sesión del 8 de octubre en Santa Lucía.

Bienal de Mujeres y un proyecto para transparentar las remuneraciones Entre los demás asuntos incluidos en el orden del día, el Concejo Deliberante declaró de interés público la primera Bienal de Mujeres, una iniciativa vinculada con la actividad cultural que recibió el respaldo del cuerpo legislativo.

Además, ingresó un proyecto para crear un registro público de antecedentes de la función pública de los concejales. La propuesta contempla la publicación mensual de las remuneraciones de los integrantes del cuerpo y apunta a fortalecer la transparencia en el ejercicio de sus funciones.

El expediente fue girado a la comisión de Peticiones, donde será analizado antes de que pueda avanzar en su tratamiento legislativo.