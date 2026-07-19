Una mujer y su hijo persiguieron a una pareja tras el robo de la rueda de una bicicleta y lograron su detención en flagrancia

> Una mujer y su hijo persiguieron a una pareja tras el robo de la rueda de una bicicleta y lograron su detención en flagrancia

Policiales

La víctima, su hijo y un amigo siguieron a los sospechosos, guiaron a la Patrulla Urbana y la Policía y el caso quedó bajo el proceso de flagrancia.

19 de julio de 2026 a las 09:49 a. m.

19 de julio de 2026 a las 09:49 a. m.

La rápida reacción de la víctima, acompañada por su hijo y un amigo, permitió recuperar la rueda de una bicicleta robada durante la madrugada del sábado y derivó en la aprehensión de una pareja señalada como autora del hecho. La intervención coordinada entre vecinos, Patrulla Urbana y Policía posibilitó que el caso avanzara bajo el procedimiento de flagrancia.

Robo de la rueda Los sospechosos descartaron la rueda sustraída al verse perseguidos por la mujer damnificada. Un episodio de inseguridad ocurrido en la madrugada del sábado terminó con la aprehensión de dos sospechosos gracias a la decidida intervención de los propios damnificados, quienes no se resignaron al robo de la rueda de una bicicleta y persiguieron a los presuntos autores hasta que fueron interceptados por personal de prevención municipal y efectivos policiales.

El hecho se registró frente a una vivienda ubicada sobre calle Pinto, entre Azcuénaga y Moreno, donde una pareja sustrajo la rueda delantera de una bicicleta tipo mountain bike rodado 29 que se encontraba estacionada en el frente del domicilio.

Los moradores advirtieron inmediatamente la maniobra y salieron al exterior cuando observaron a los sospechosos alejándose con el elemento sustraído. Sin perderlos de vista, iniciaron una persecución a pie que se extendió por varias cuadras.

Persecución vecinal Los sospechosos arrojaron elementos contundentes que fueron registrados por los peritos. Durante la huida, de acuerdo con el relato de las víctimas, los sospechosos intentaron impedir que continuaran siguiéndolos mediante el lanzamiento de piedras. A pesar de esa reacción, la propietaria de la bicicleta, su hijo y un amigo mantuvieron la persecución.

En medio del seguimiento se encontraron con un móvil de la Patrulla Urbana municipal que realizaba recorridas preventivas. Los vecinos señalaron inmediatamente a la pareja sospechosa y aportaron información sobre el recorrido que estaban realizando.

Al advertir que eran perseguidos tanto por los damnificados como por los agentes municipales, los acusados descartaron la rueda de la bicicleta con la intención de continuar la fuga.

Ese elemento fue recuperado por los propietarios, mientras la persecución continuó para evitar que los sospechosos escaparan antes de la llegada de la Policía.

También se desprendieron de elementos que los pudieran comprometer y que les fuera a poder agravar la imputación penal porque incautaron un cuchillo y una herramienta de mano tipo destornillador.

El cuchillo y la herramienta tipo destornillador descartadas por los sospechosos para que no constituyan elementos que pudieran agravar la situación procesal. Patrulla y Policía Los inspectores de la Patrulla Urbana lograron interceptar a ambos involucrados y los mantuvieron demorados hasta el arribo de un móvil policial, cuyos efectivos concretaron la aprehensión formal.

Los detenidos fueron identificados como Gisela Magali González y Juan Eduardo Méndez, quienes quedaron a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 5, que subroga el fiscal Francisco Furnari.

Las actuaciones judiciales fueron iniciadas bajo la calificación legal de hurto en grado de tentativa, encuadradas dentro del procedimiento especial de flagrancia, un mecanismo que permite acelerar los tiempos del proceso penal cuando los sospechosos son sorprendidos inmediatamente después de la comisión del delito.

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Durante la jornada del sábado ambos imputados fueron trasladados al edificio judicial de Merced 865, donde fueron indagados por el fiscal Furnari y los funcionarios judiciales de la Fiscalía 5.

Proceso de flagrancia Aunque el objeto sustraído pudo ser recuperado pocos minutos después del hecho, la víctima decidió avanzar con la denuncia y colaborar activamente para que la investigación continuara hasta sus últimas consecuencias.

La decisión de perseguir a los sospechosos, incluso cuando ya habían abandonado la rueda robada, respondió al objetivo de evitar que el episodio quedara impune y de aportar elementos que permitieran la intervención de la Justicia.

Fuentes vinculadas al procedimiento señalaron que la colaboración ciudadana resultó determinante para orientar a los agentes preventivos y facilitar la rápida identificación de los acusados.

Reporte oficial El informe elaborado por el escuadrón de prevención de la Municipalidad permitió reconstruir la secuencia de los acontecimientos.

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Según el registro oficial, a las 3:29 ingresó un aviso por un robo en proceso. Un minuto más tarde, el inspector Moya informó las primeras novedades operativas.

Posteriormente, el parte consignó que al arribar al lugar ya se encontraban los móviles 30 y 15 de la Patrulla Urbana, junto a los inspectores Moya, Faisal y Duma, quienes tenían reducidas a dos personas señaladas por la víctima.

El mismo reporte indica que los agentes se entrevistaron con la propietaria de la bicicleta, quien manifestó que esas dos personas habían intentado sustraerle la bicicleta y aportó la identificación de los sospechosos.

Con esos elementos, el personal policial procedió a la aprehensión de los integrantes de la pareja de sospechosos, quedando ambos a disposición de la Fiscalía interviniente mientras continúa el trámite judicial previsto para los casos de flagrancia.