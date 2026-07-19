Detuvieron a una pareja de mecheros de Mar del Plata que concurrieron dos veces a robar indumentaria a un local céntrico

> Detuvieron a una pareja de mecheros de Mar del Plata que concurrieron dos veces a robar indumentaria a un local céntrico

Policiales

La Fiscalía reunió pruebas para pedir la detención de un hombre y una mujer acusados de sustraer indumentaria deportiva en un local de la Peatonal.

Dos mecheros fueron aprehendidos en flagrante delito de hurto de indumentaria en un local y sospechan que pueden haber cometido otras sustracciones de productos en otros comercios céntricos con anterioridad.

La Justicia avanza en la investigación contra una pareja oriunda de Mar del Plata, acusada de cometer, al menos, dos maniobras de hurto de indumentaria deportiva en un comercio de la Peatonal San Nicolás de Pergamino. La Fiscalía N° 5 solicitó que la aprehensión de ambos sea convertida en detención tras reunir pruebas sobre los hechos.

Hurto en comercio La bolsa de cartón con doble fondo tenía la apariencia de no estar equipada con un doble fondo. Un hombre y una mujer domiciliados en la ciudad de Mar del Plata fueron aprehendidos durante la mañana del sábado en el local Rossetti Deportes, ubicado sobre la Peatonal San Nicolás, entre las calles Pueyrredón y Mitre, luego de ser señalados como los autores de al menos dos episodios de hurto ocurridos dentro del establecimiento.

La bolsa de cartón con doble fondo tenía la apariencia de no estar equipada con un doble fondo. La investigación es encabezada por el fiscal Francisco Furnari, subrogante de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 5, quien reunió distintos elementos probatorios para solicitar ante el Juzgado de Garantías que la aprehensión de los sospechosos sea transformada en detención.

De acuerdo con la reconstrucción realizada durante la instrucción judicial, ambos habrían actuado de manera coordinada para sustraer diversas prendas deportivas aprovechando momentos de distracción dentro del salón de ventas.

Modalidad mecheros Los mecheros marplatenses fueron aprehendidos luego de cometer hurtos de indumentaria en dos oportunidades en el local Rossetti Deportes de Peatonal San Nicolás entre Pueyrredón y Mitre en la mañana de este sábado. Según surge de la causa, en una primera maniobra los sospechosos ingresaron al comercio y seleccionaron mercadería vinculada a equipos de fútbol y a la Selección Argentina.

Siempre de acuerdo con la imputación fiscal, lograron ocultar tres camperas de la Selección Argentina, tres camperas del Club Atlético Boca Juniors y un pantalón del Club Atlético River Plate en una bolsa de cartón que exhibía el logotipo de la marca Nike.

Los investigadores sostienen que esa bolsa había sido modificada mediante la incorporación de materiales destinados a dificultar el funcionamiento de los sistemas electrónicos de detección de mercadería, un mecanismo que suele utilizarse para intentar evitar la activación de las alarmas instaladas en los comercios.

Tras esconder las prendas, los acusados abandonaron el local sin efectuar el pago correspondiente.

Sin embargo, la actitud de ambos despertó las sospechas de los empleados, quienes revisaron las imágenes registradas por las cámaras de seguridad y comprobaron, según la investigación, la totalidad de la maniobra.

Segundo ingreso Los mecheros marplatenses fueron aprehendidos luego de cometer hurtos de indumentaria en dos oportunidades en el local Rossetti Deportes de Peatonal San Nicolás entre Pueyrredón y Mitre en la mañana de este sábado. Lejos de retirarse definitivamente, los investigadores sostienen que pocos minutos después ambos regresaron al mismo comercio.

Esta vez lo hicieron con un cambio de vestimenta, una circunstancia que para la Fiscalía habría tenido como finalidad pasar inadvertidos o evitar ser reconocidos por el personal.

No obstante, los empleados ya se encontraban alertados por lo ocurrido minutos antes y advirtieron nuevamente la presencia de la pareja.

Ante esa situación decidieron impedir que abandonaran el establecimiento, cerraron las puertas del local y solicitaron la presencia de efectivos policiales.

Cuando los uniformados llegaron al comercio procedieron a la aprehensión del hombre y de la mujer, quienes, de acuerdo con el acta del procedimiento incorporada a la causa, ya habían ocultado nuevamente distintas prendas de vestir dentro de la misma bolsa preparada para evitar los controles electrónicos.

Imputación de la Fiscalía Con los elementos reunidos durante las primeras actuaciones, el fiscal Francisco Furnari imputó al principal sospechoso por los delitos de hurto y hurto en grado de tentativa, figuras previstas en los artículos 162 y 42 del Código Penal.

En tanto, la investigación también comprende la participación de la mujer que lo acompañaba al momento de los hechos.

La Fiscalía considera que las pruebas obtenidas hasta el momento —entre ellas las imágenes de las cámaras de seguridad, el procedimiento policial y el secuestro de la mercadería— permiten sostener la acusación y fundamentar el pedido de detención.

Investigación en curso Más allá del episodio ocurrido durante la mañana del sábado, la pesquisa continúa abierta.

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Los investigadores intentan establecer si la pareja habría actuado anteriormente bajo la misma modalidad en ese comercio o en otros locales ubicados en la zona céntrica de Pergamino.

Para ello se analizan registros de cámaras de seguridad públicas y privadas, además de otras evidencias que podrían determinar si existieron hechos similares cometidos con anterioridad.

La causa permanece en etapa de instrucción mientras el Juzgado de Garantías evalúa el requerimiento formulado por la Fiscalía respecto de la situación procesal de los dos imputados.

Bolsa con doble fondo La bolsa de cartón con un doble fondo que permitía ocultar lo sustraído entre una cobertura de aluminio que impedía la activación de los sensores anti robo del acceso.