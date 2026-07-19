Indagaron al sujeto que dañó la reja de una pizzería y rompió el espejo de la moto del empleado que no le dio la cerveza que le pidió

> Indagaron al sujeto que dañó la reja de una pizzería y rompió el espejo de la moto del empleado que no le dio la cerveza que le pidió

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La rápida intervención de Ojos en Alerta, Centro de Monitoreo y Patrulla Urbana permitió capturar al acusado y ponerlo a disposición judicial.

19 de julio de 2026 a las 11:28 a. m.

19 de julio de 2026 a las 11:28 a. m.

Un sujeto de 45 años fue detenido e indagado por el fiscal Francisco Furnari luego de protagonizar un episodio violento en inmediaciones de una pizzería de avenida Yrigoyen, donde irrumpió durante la madrugada del sábado tras dañar una reja de seguridad.

La rápida respuesta del sistema Ojos en Alerta, el Centro de Monitoreo y la Patrulla Urbana permitió su aprehensión y el inicio de la investigación judicial.

Exigió una cerveza El episodio ocurrió alrededor de las 4:15 de la madrugada del sábado en la pizzería Doña Blanca, ubicada sobre avenida Yrigoyen al 900, entre las calles Colombia y Venezuela.

De acuerdo con la denuncia y los informes de intervención, el sospechoso forzó y rompió parte de la estructura metálica de protección del comercio para ingresar al sector donde se encontraba un empleado realizando las tareas de cierre del local.

Según trascendió de la investigación, una vez dentro del establecimiento exigió la entrega de bebidas alcohólicas porque específicamente le pidió una cerveza. La situación generó momentos de tensión para el trabajador, quien ya conocía al individuo debido a episodios previos.

Amenazas al empleado El sospechoso rompió el marco de la reja para sorprender al empleado en el momento en que cerraba el local. El empleado del comercio, manifestó a los efectivos que el acusado lo venía hostigando desde hacía varios días. Siempre según su declaración, el hombre le exigía comida gratuita y lo habría amenazado con tomar represalias en caso de no acceder a sus pedidos.

La madrugada del sábado la situación escaló. Tras ingresar al comercio por la fuerza y no obtener lo que buscaba, el sospechoso provocó daños en una motocicleta estacionada frente al local y se llevó un hierro perteneciente a la estructura de la reja de seguridad.

Estos elementos fueron incorporados a las actuaciones que instruyen las autoridades judiciales para determinar el alcance de los delitos atribuidos al imputado.

Ojos en Alerta El sospechoso rompió el marco de la reja para sorprender al empleado en el momento en que cerraba el local. La aprehensión fue posible gracias a un procedimiento coordinado entre distintas áreas de prevención y seguridad.

A las 4:14 ingresó una comunicación al sistema municipal Ojos en Alerta, mediante la cual un vecino informó una situación sospechosa relacionada con un intento de robo en la zona de avenida Yrigoyen.

La alerta fue derivada inmediatamente al Centro de Monitoreo, cuyos operadores comenzaron a realizar el seguimiento de la situación mientras despachaban móviles preventivos hacia el sector.

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Minutos después arribó personal de Patrulla Urbana, que localizó a un hombre de características coincidentes desplazándose por las inmediaciones.

Patrulla Urbana El sospechoso rompió el marco de la reja para sorprender al empleado en el momento en que cerraba el local. De acuerdo con el parte de actuación, los agentes descendieron del móvil y, mediante técnicas de persuasión verbal, lograron reducir al sospechoso sin que se produjeran incidentes de mayor gravedad.

Posteriormente se hizo presente personal policial del Comando de Patrulla, que asumió la intervención formal y concretó la aprehensión.

El detenido fue identificado como Marcos Daniel Escalera, de 45 años, quien quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio interviniente.

Investigación judicial El sujeto rompió el espejo de la moto del empleado de la pizzería porque le respondió que no le podía dar la cerveza que le pedía. La causa quedó en manos del fiscal Francisco Furnari, quien durante las horas posteriores a la aprehensión tomó declaración indagatoria al imputado en el marco de una investigación por hechos calificados preliminarmente como robo.

Los investigadores analizan los daños ocasionados en el comercio, las amenazas denunciadas por el propietario y las circunstancias que rodearon el ingreso al establecimiento para determinar la eventual imputación definitiva.

Asimismo, se incorporaron a la causa los registros del sistema de monitoreo urbano, los reportes generados por Ojos en Alerta y las actuaciones labradas por los agentes municipales y policiales que participaron del procedimiento.

El caso volvió a poner en evidencia la articulación existente entre los mecanismos de participación ciudadana y los dispositivos de prevención municipal. Desde la Secretaría de Seguridad destacan que las comunicaciones realizadas a través de Ojos en Alerta permiten reducir los tiempos de respuesta ante situaciones delictivas y aportar información clave para la localización de sospechosos.