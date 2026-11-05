Un sujeto en bicicleta le arrebató la cartera a una jubilada y escapó a gran velocidad

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Policiales

Una jubilada fue víctima de un arrebato en Rivadavia y Belgrano. El ladrón la derribó y escapó en una bicicleta verde por calles céntricas.

Un nuevo arrebato callejero tuvo como víctima a una jubilada este jueves por la tarde en el centro de Pergamino. Un sujeto que se desplazaba en una bicicleta verde le sustrajo la cartera cuando caminaba por calle Rivadavia, la hizo caer sobre la vereda y escapó por distintas arterias de la zona céntrica.

El episodio ocurrió alrededor de las 16:55, sobre Rivadavia, antes de llegar a la intersección con Belgrano. De acuerdo con los testimonios de personas que presenciaron lo sucedido, la víctima caminaba por la vereda en dirección desde San Martín hacia Belgrano cuando fue sorprendida por el delincuente.

El sujeto se aproximó y le arrebató el bolso mediante un tirón violento que provocó que la mujer perdiera el equilibrio y cayera al suelo. La maniobra fue repentina y dejó a la jubilada tendida sobre la vereda, mientras el responsable se alejaba rápidamente con sus pertenencias.

Arrebato a plena luz del día Los gritos desesperados de la víctima alertaron a los vecinos de las viviendas cercanas y a las personas que circulaban por el sector. Algunos residentes salieron de sus casas para intentar asistirla, mientras automovilistas que transitaban por la zona también advirtieron la situación y se acercaron para ayudarla.

La mujer manifestó a los gritos que le habían robado todas sus pertenencias. La desesperación con la que pidió auxilio quedó reflejada en los relatos de quienes observaron el episodio desde distintos puntos de la cuadra.

Los testigos describieron al sospechoso como un sujeto delgado, que llevaba parte de su calzado ausente o se desplazaba prácticamente descalzo, y que utilizaba una bicicleta de paseo de color verde, en aparente mal estado de conservación.

Fuga en una bicicleta verde Después de concretar el arrebato, el delincuente escapó por calle Belgrano en contramano durante aproximadamente una cuadra. Al llegar a Monteagudo dobló hacia la izquierda y continuó en el sentido correcto de circulación vehicular de esa arteria, en dirección norte-sur.

Uno de los testigos señaló que el ciclista se desplazaba a considerable velocidad y que estuvo cerca de colisionar con una motocicleta durante la huida. La rapidez con la que abandonó el lugar dificultó cualquier posibilidad de interceptarlo inmediatamente.

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La secuencia fue observada por vecinos y conductores que circulaban por las inmediaciones, quienes intentaron advertir lo ocurrido y prestar colaboración ante el pedido de auxilio de la mujer.

Una persecución ciudadana Entre las personas que reaccionaron ante el episodio se destacó la intervención del conductor de un Peugeot 206 gris. El automovilista detuvo la marcha al advertir que la jubilada estaba gritando y la hizo subir al vehículo para intentar seguir al responsable del robo.

Según el relato de un testigo, el conductor y la víctima emprendieron una persecución por las calles de la zona con la intención de localizar al delincuente que acababa de sustraerle la cartera.

La reacción del automovilista fue una de las escenas que más llamó la atención de quienes presenciaron el hecho, en medio de la conmoción generada por el ataque a una adulta mayor en plena vía pública y en un horario de importante circulación de personas y vehículos.

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Investigación por el robo El episodio generó preocupación entre los vecinos del sector céntrico, tanto por la modalidad delictiva como por la violencia empleada para despojar a la víctima de sus pertenencias. El hecho de que la jubilada terminara derribada sobre la vereda incrementó la inquietud de quienes presenciaron la secuencia.

Hasta el momento, no se cuenta con información confirmada sobre la identidad del responsable, la recuperación de los elementos sustraídos ni el resultado de las eventuales actuaciones policiales para localizarlo.