Un olvido antes de viajar puede terminar en una multa de más de $200.000

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Pergamino

El matafuego no es un accesorio opcional ni un elemento cuya presencia dependa de la distancia que se vaya a recorrer.

Antes de emprender un viaje por ruta, revisar el estado general del vehículo y contar con toda la documentación necesaria son dos de las principales recomendaciones para evitar inconvenientes durante el trayecto. Sin embargo, hay otros elementos obligatorios que muchas veces quedan relegados al momento de preparar el auto, entre ellos el matafuego y las balizas portátiles.

El matafuego no es un accesorio opcional ni un elemento cuya presencia dependa de la distancia que se vaya a recorrer. Su disponibilidad y correcto estado forman parte de las condiciones que debe reunir un vehículo para circular, por lo que su ausencia puede derivar en una infracción durante un control vial.

En la provincia de Buenos Aires, el valor económico de las multas se determina a partir de la denominada Unidad Fija (UF). De acuerdo con el valor publicado por el sistema provincial de infracciones, actualmente cada UF equivale a $2.281. Para las infracciones contempladas dentro de un rango de entre 30 y 100 UF, la sanción económica representa entre $68.430 y $228.100, aunque el monto final depende del encuadre que corresponda a cada situación y de la infracción efectivamente constatada por la autoridad de control.

La cuestión no se limita únicamente a llevar o no llevar el matafuego. Durante una inspección también se verifica que el dispositivo se encuentre en condiciones de ser utilizado y que esté correctamente instalado dentro del vehículo. Por ese motivo, tener un matafuego en el habitáculo no necesariamente significa que el conductor haya cumplido con todos los requisitos.

A tener en cuenta Entre las situaciones que pueden derivar en una sanción se encuentran, por ejemplo, los casos en los que el matafuego cuenta con la oblea vencida, presenta una carga insuficiente o se encuentra mal sujeto. Son incumplimientos que pueden ser detectados durante un control y que, de acuerdo con las circunstancias, pueden dar lugar al labrado de un acta sin que necesariamente se disponga la retención del vehículo.

La situación cambia cuando directamente no existe un matafuego en el automóvil o cuando el dispositivo se encuentra descargado, inutilizable o no resulta adecuado para el tipo de vehículo. En estos casos, la autoridad de control puede adoptar medidas más severas y disponer la demora o retención del rodado hasta que se regularice la situación, particularmente cuando la irregularidad es constatada durante controles realizados sobre rutas.

Por eso, antes de salir a la ruta desde Pergamino o emprender un viaje hacia otras ciudades, no alcanza con revisar el nivel de aceite, los neumáticos, las luces o el funcionamiento de los frenos. También resulta necesario comprobar que los elementos de seguridad exigidos se encuentren presentes y en condiciones.

El matafuego debe estar accesible para el conductor y correctamente asegurado, de manera que no quede suelto dentro del habitáculo ante una frenada o una maniobra brusca. También es importante controlar periódicamente su vigencia y estado general. Las balizas portátiles, por su parte, constituyen otro de los elementos de seguridad que deben acompañar al vehículo ante una eventual detención por desperfectos o una emergencia.

La recomendación cobra especial importancia durante los períodos de mayor movimiento en las rutas, cuando miles de vehículos se desplazan por los corredores bonaerenses. En esos momentos suelen intensificarse los controles destinados a verificar documentación, condiciones de seguridad y cumplimiento de las normas de tránsito.

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Sin dolores de cabeza en plena ruta Una revisión que demanda pocos minutos antes de comenzar el viaje puede evitar no solamente una multa, sino también una demora inesperada en plena ruta. Y, sobre todo, permite contar con un elemento pensado para actuar ante una emergencia que, aunque nadie espera que ocurra, puede presentarse en cualquier momento.