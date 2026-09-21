Pergamino mantiene activo el Comité de Contingencia para coordinar la respuesta ante eventuales emergencias

Pergamino

Los encuentros forman parte de una planificación preventiva que busca mantener preparados a los equipos municipales y a los servicios de emergencia frente a diferentes escenarios que puedan presentarse.

La Municipalidad de Pergamino continúa con las reuniones periódicas del Comité de Contingencia, un espacio de trabajo destinado a coordinar recursos, actualizar protocolos y organizar las acciones que deberán llevar adelante las distintas áreas comunales ante situaciones que puedan requerir una respuesta conjunta.

Los encuentros forman parte de una planificación preventiva que busca mantener preparados a los equipos municipales y a los servicios de emergencia frente a diferentes escenarios que puedan presentarse en la ciudad y en las localidades del Partido. La premisa es evitar que la respuesta comience recién cuando ocurre una emergencia y avanzar previamente en la organización de los recursos disponibles.

De las reuniones participan representantes de distintas áreas vinculadas con la atención de contingencias, entre ellas los servicios municipales, Defensa Civil y los servicios de emergencia. La presencia de los diferentes sectores permite poner en común información, repasar las tareas que se vienen desarrollando y establecer mecanismos de coordinación ante una eventual situación que demande la intervención simultánea de varios equipos.

Un trabajo coordinado entre todas las áreas Uno de los aspectos que forma parte del seguimiento permanente es el estado de los canales y desagües pluviales. El mantenimiento y la limpieza de estos sistemas constituyen una de las tareas preventivas que se consideran necesarias para favorecer el escurrimiento del agua ante períodos de lluvias intensas y reducir posibles inconvenientes en distintos sectores de Pergamino.

En ese sentido, el trabajo del Comité se articula con las tareas que las cuadrillas municipales vienen desarrollando en diferentes puntos de la ciudad. La limpieza de canales, desagües y otros sectores vinculados con el sistema de drenaje forma parte de una planificación que procura anticiparse a situaciones que puedan generar anegamientos o dificultades para la circulación.

Durante las reuniones también se revisan los mecanismos de atención y asistencia que podrían ponerse en marcha frente a una emergencia. La intención es que cada área conozca previamente cuáles son sus responsabilidades y cómo debe actuar ante un escenario que requiera una intervención coordinada.

Esta planificación adquiere particular importancia durante los períodos en los que se incrementa la posibilidad de lluvias abundantes, aunque el Comité de Contingencia no se limita exclusivamente a situaciones vinculadas con fenómenos meteorológicos. La coordinación entre áreas permite disponer de una estructura de respuesta ante diferentes tipos de acontecimientos que puedan requerir recursos municipales y servicios de emergencia.

Cuáles son los objetivos Uno de los objetivos centrales de los encuentros es mantener actualizados los protocolos de trabajo. Las condiciones pueden cambiar y también lo hacen los recursos disponibles, por lo que la revisión periódica permite detectar necesidades, ajustar procedimientos y establecer con anticipación la forma en que deberán actuar los distintos equipos.

La coordinación también busca evitar superposiciones y agilizar la toma de decisiones cuando se presenta una situación que requiere una intervención inmediata. Frente a una emergencia, contar con responsables identificados y mecanismos de comunicación previamente establecidos permite reducir los tiempos de respuesta y ordenar el despliegue de los recursos.

En el caso de Pergamino, esta organización tiene además una dimensión territorial que obliga a contemplar no solamente las necesidades de la ciudad cabecera, sino también las de las localidades del Partido. La planificación de los recursos y la articulación entre las distintas áreas resultan fundamentales para poder atender eventuales requerimientos en diferentes puntos del distrito.

El trabajo preventivo incluye, de esta manera, tanto las tareas que se realizan sobre la infraestructura urbana como la preparación de los equipos que deberán intervenir ante una eventual contingencia. El mantenimiento de los sistemas de desagüe, la disponibilidad de maquinaria, la organización del personal y la articulación con los servicios de emergencia forman parte de una misma estrategia.

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Prevención en todo el Partido de Pergamino Desde el Municipio destacan que el objetivo de estas reuniones es anticiparse a las situaciones que puedan presentarse y fortalecer la capacidad de respuesta. La premisa es que, ante una eventual emergencia, los equipos no deban comenzar a organizarse desde cero, sino que exista previamente una estructura de trabajo conocida por las distintas áreas.

El Comité de Contingencia se mantiene así como una instancia de coordinación permanente dentro de la planificación municipal. A través de sus reuniones periódicas se busca actualizar información, revisar las tareas realizadas y definir los mecanismos de actuación necesarios para responder de manera rápida y coordinada ante cualquier eventualidad.