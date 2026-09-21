Profundizan los controles y aplica tolerancia cero por la falta de casco en motos

Pergamino

El esquema contempla controles permanentes y en distintos sectores de Pergamino, con una ampliación de los operativos durante las próximas semanas.

La Municipalidad de Pergamino profundiza los controles destinados a garantizar el uso obligatorio del casco en motociclistas, tanto para quienes conducen como para sus acompañantes. La medida, que comenzó a implementarse meses atrás, tendrá continuidad y mayor presencia en las calles de la ciudad como parte del plan integral de seguridad vial que lleva adelante el Municipio.

El esquema contempla controles permanentes y en distintos sectores de Pergamino, con una ampliación de los operativos durante las próximas semanas. La decisión apunta a reducir una de las infracciones más frecuentes detectadas entre quienes circulan en motocicleta y, fundamentalmente, a prevenir las consecuencias más graves que pueden producirse ante un siniestro vial.

El titular de Inspección General y Tránsito, Marcos Turrini, explicó que la nueva etapa constituye una continuidad del trabajo de concientización realizado durante los últimos meses, aunque con un mayor énfasis en la fiscalización. “Después de varias campañas de concientización se sigue apuntando a esto, pero ahora con una forma diferente, con un trabajo concreto. Se tiene tolerancia cero a la falta de uso de casco y mantenemos controles estrictos porque es una situación que requiere una respuesta inmediata”, sostuvo.

Mayor seguridad vial en Pergamino Desde el área municipal remarcaron que la decisión no constituye un operativo puntual ni estará concentrada en determinados días o lugares. Por el contrario, se busca sostener una presencia permanente de los agentes para que el cumplimiento de la normativa forme parte de las condiciones habituales de circulación.

En ese sentido, Turrini anticipó que el plan continuará incorporando nuevas acciones. “Esto no termina acá, se van a ir sumando acciones a este plan que comenzamos a implementar y que vamos a profundizar de cara a la primavera-verano”, señaló el funcionario.

La modalidad de los controles contempla distintos puntos de la ciudad y diferentes franjas horarias. El objetivo es evitar que los operativos sean previsibles y, al mismo tiempo, ampliar la posibilidad de detectar infracciones en distintos momentos de la jornada.

“La idea es reforzar controles estrictos y firmes para verificar el uso correcto del casco, tanto en conductores como en acompañantes. Va a haber más operativos durante todo el día, desde la mañana temprano hasta la noche, y el control va a ser permanente en todos los sectores de la ciudad”, explicó Turrini.

Circular cumpliendo la ley Uno de los aspectos que el funcionario buscó remarcar es que el propósito de la medida no está relacionado con la recaudación derivada de las infracciones. Según planteó, la prioridad es que los motociclistas incorporen el casco como un elemento indispensable para circular y que la intervención de los inspectores permita evitar consecuencias más graves.

“Queremos dejar algo en claro: no es una medida para multar. El objetivo no es recaudar, sino cuidar la vida de los vecinos. Preferimos incomodar hoy con un control antes que lamentar mañana una muerte”, expresó Turrini.

El funcionario también destacó el rol que cumple el casco ante un accidente. “Es el principal elemento de seguridad que tiene una moto”, afirmó, al remarcar que su utilización correcta puede reducir el riesgo de sufrir lesiones graves o consecuencias fatales en caso de un siniestro.

La fiscalización no estará limitada únicamente a comprobar si el conductor lleva un casco. También se observará la manera en que es utilizado, ya que desde el Municipio detectaron situaciones en las que los motociclistas transportan el elemento pero no lo colocan correctamente.

Tolerancia cero “Hay personas que directamente no llevan casco y otras que lo llevan mal colocado, en el codo o entre las piernas. Llevarlo así no sirve de nada; el casco tiene que ir en la cabeza, porque de otra forma no evita lesiones y hasta puede generar inestabilidad”, explicó Turrini.

La situación, de acuerdo con lo señalado por el funcionario, no se concentra en un determinado grupo de edad. La falta de casco aparece en diferentes segmentos de quienes utilizan motocicletas y constituye, según el área de Inspección General y Tránsito, una de las infracciones más recurrentes detectadas durante los controles.

Por ese motivo, el Municipio decidió ampliar el abordaje y sumar a diferentes fuerzas y áreas a los operativos. La estrategia contempla el trabajo conjunto de los inspectores municipales con el personal de Patrulla Urbana y el acompañamiento de la Policía, con el objetivo de aumentar la cobertura territorial y sostener los controles a lo largo de toda la jornada.

La iniciativa forma parte de un programa más amplio de seguridad vial que incluye diferentes medidas destinadas a modificar conductas y reducir los riesgos asociados a la circulación. En el caso de las motocicletas, el uso del casco ocupa un lugar central debido a la vulnerabilidad de sus ocupantes ante una caída o una colisión.

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Desde el Municipio plantean que las campañas de concientización constituyeron una primera etapa, pero que la reiteración de determinadas conductas llevó a reforzar la fiscalización. La intención es que el cumplimiento de la normativa no dependa exclusivamente de la presencia ocasional de un control, sino que se convierta en una práctica incorporada por quienes circulan diariamente por Pergamino.

Turrini también se refirió a las críticas que suelen generar los operativos y las sanciones económicas. “Siempre que se toman este tipo de medidas, hay quienes piensan que es recaudatorio, pero la multa es la consecuencia de una infracción. Si cumplimos las normas y usamos el casco, no va a haber multas. Ojalá no tengamos que labrar ninguna”, sostuvo.

La nueva etapa de controles se desarrollará, de esta manera, con presencia durante todo el día y en diferentes sectores de la ciudad. La expectativa oficial es que el mayor control contribuya a reducir la cantidad de motociclistas que circulan sin protección y, fundamentalmente, a instalar una conducta preventiva que permita disminuir las consecuencias de los siniestros viales.