Un niño de cinco años con neumonía fue trasladado en helicóptero desde Pergamino a Cañuelas

> Un niño de cinco años con neumonía fue trasladado en helicóptero desde Pergamino a Cañuelas

Pergamino

El paciente pediátrico, oriundo de Salto, estaba internado en el Hospital San José. Un helicóptero sanitario de la Policía bonaerense lo trasladó a un centro de alta complejidad.

Un niño de cinco años, integrante de una familia de la ciudad de Salto, fue trasladado este sábado en un helicóptero sanitario desde el Aeródromo de Pergamino hacia un centro de alta complejidad de Cañuelas. El paciente, que estaba internado en el Hospital Interzonal General de Agudos San José, atravesaba un cuadro de neumonía y presentaba además una afección neurológica que motivó su derivación.

Traslado sanitario a Cañuelas El operativo de emergencia sanitaria fue coordinado por las autoridades sanitarias. — LA OPINION El operativo se desarrolló durante la tarde de este sábado y contó con la intervención de un helicóptero sanitario de la Policía de la provincia de Buenos Aires. La aeronave arribó al Aeródromo de Pergamino alrededor de las 14:40 y despegó aproximadamente a las 16:15, una vez completadas las tareas necesarias para concretar el traslado.

La derivación tuvo como destino un establecimiento de alta complejidad ubicado en Cañuelas, donde el niño podrá recibir atención especializada de acuerdo con sus necesidades clínicas. Hasta el momento, no trascendió oficialmente el nombre del centro sanitario receptor ni se difundieron mayores precisiones sobre su evolución.

El paciente es oriundo de Salto y se encontraba internado en el Hospital San José de Pergamino. Según la información conocida, el cuadro de neumonía y la detección de una afección neurológica conformaron el contexto clínico de una derivación que requirió un operativo aéreo sanitario.

Por tratarse de un paciente pediátrico, la coordinación entre los equipos de salud y el sistema de emergencias resulta fundamental para garantizar las condiciones adecuadas durante el traslado y facilitar la continuidad de la atención en el establecimiento de destino.

El helicóptero sanitario El operativo de emergencia sanitaria fue coordinado por las autoridades sanitarias. — LA OPINION La aeronave utilizada en el procedimiento fue identificada como LQ-CLU, también mencionada como Q-CLU. Se trata de un helicóptero Airbus Helicopters H145, conocido también por su denominación EC145, perteneciente a la Dirección Provincial de Aeronavegación Oficial de la provincia de Buenos Aires.

Este tipo de aeronaves se emplea en misiones sanitarias, rescates y otras operaciones oficiales que requieren capacidad de respuesta y coordinación entre diferentes organismos. Su utilización permite concretar derivaciones en las que el traslado aéreo constituye una alternativa para conectar establecimientos de salud y centros especializados.

En este caso, el helicóptero operó en el Aeródromo de Pergamino, desde donde se organizó la salida del paciente hacia Cañuelas. La operación demandó la preparación del traslado y la coordinación correspondiente para que el niño pudiera continuar su atención médica en un centro de mayor complejidad.

El Aeródromo de Pergamino El nuevo vuelo sanitario volvió a poner de relieve la función del Aeródromo de Pergamino como infraestructura de apoyo para emergencias médicas y derivaciones que requieren transporte aéreo.

Seguí leyendo Policiales Sigue preso el único detenido por el robo a un campo y le piden el beneficio de prisión domiciliaria

Desde el ámbito aeroportuario destacaron la disponibilidad permanente para atender este tipo de requerimientos, con actividad durante las 24 horas y a lo largo de los 365 días del año. Esa capacidad operativa permite recibir aeronaves sanitarias y facilitar procedimientos vinculados con la atención de pacientes que necesitan acceder a establecimientos especializados.

La intervención del aeródromo forma parte de una cadena de asistencia que involucra a los equipos médicos, los servicios de emergencia y los responsables de la operación aérea. La coordinación entre estos sectores resulta esencial para organizar los tiempos del traslado y permitir que el paciente llegue al centro receptor para continuar con su tratamiento.

La coordinación sanitaria bonaerense El Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) de la provincia de Buenos Aires cumple un papel relevante en la articulación de respuestas ante situaciones que requieren atención médica y coordinación entre distintos efectores de salud.

Las derivaciones hacia establecimientos de alta complejidad pueden ser necesarias cuando un paciente necesita prestaciones especializadas que deben garantizarse en un centro con mayores recursos asistenciales. En esos casos, la elección del medio de transporte y la organización del operativo dependen de las necesidades clínicas y de la coordinación sanitaria.

Seguí leyendo Internacional Medios dominicanos informan que un pergaminense murió en un accidente de tránsito en Punta Cana

El traslado del niño desde Pergamino hacia Cañuelas se concretó en ese contexto, con la intervención de un helicóptero sanitario provincial. La operación permitió trasladar al paciente pediátrico desde el lugar de conexión aérea para continuar su atención en un establecimiento especializado.

Mientras se aguardan mayores precisiones sobre el centro receptor y la evolución clínica del niño, el operativo de este sábado destacó nuevamente la importancia de contar con recursos sanitarios y medios de transporte preparados para responder a situaciones que requieren una derivación fuera de la ciudad.