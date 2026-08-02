Un jurado popular juzgará a un padre por la denuncia de abusos sexuales a su hijo

> Un jurado popular juzgará a un padre por la denuncia de abusos sexuales a su hijo

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Un tribunal popular determinará la inocencia o culpabilidad de un joven acusado de graves agresiones contra su pequeño hijo durante encuentros de régimen familiar. El juez Guillermo Burrone encabezará el debate oral contra el detenido en el penal de Junín,

El próximo lunes 10 de agosto marcará el inicio de una de las jornadas judiciales de mayor trascendencia en el fuero penal local. En la sala de audiencias del Tribunal Oral en lo Criminal N.° 1, el juez Guillermo Burrone presidirá el juicio por jurados donde doce ciudadanos comunes tendrán sobre sus hombros la responsabilidad institucional de dictaminar la responsabilidad penal o no de un sujeto acusado por abusos sexuales en perjuicio de su hijo de corta edad.

La causa, que fue instruida en la Fiscalía N.° 3 a cargo de Nelson Mastorchio, llega a esta instancia decisiva tras un arduo proceso de investigación que comenzó con las primeras revelaciones del menor y la posterior denuncia formal radicada por la familia materna.

Jurado de vecinos El debate oral y público se extenderá a lo largo de cinco audiencias consecutivas. La jornada inaugural estará destinada íntegramente al procedimiento de selección de los integrantes del tribunal popular.

Para conformar este cuerpo de decisión, fueron convocadas personas mayores de 18 años con domicilio real en los municipios de Pergamino y Colón, jurisdicciones que componen el Departamento Judicial. De ese grupo surgirán los doce jurados titulares y los suplentes encargados de emitir el veredicto final sobre los hechos expuestos.

Revelaciones del pequeño El hecho juzgado aconteció durante el año 2023. La reconstrucción efectuada por la instrucción judicial señala que el acusado, un hombre de 25 años oriundo de la ciudad de Rosario, había mantenido una relación sentimental con una joven pergaminense. Fruto de esa unión nació el pequeño. Tras la ruptura de la pareja, la mujer regresó a su ciudad natal junto al niño, mientras el padre continuó residiendo en la provincia de Santa Fe.

Bajo un acuerdo informal de régimen de visitas, el imputado viajaba periódicamente a Pergamino para reencontrarse con el nene. Según la acusación fiscal, en el marco de una de esas estadías, el hombre habría concretado actos depravados de carácter gravemente ultrajante contra la criatura, que en ese momento contaba con tan solo 4 años. En la actualidad, el menor tiene 7 años.

El testimonio brindado por la víctima en la sala de Cámara Gesell constituye la columna vertebral del caso impulsado por la fiscalía. Dicho elemento audiovisual será exhibido ante las personas del jurado para su correspondiente valoración crítica.

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Prueba científica clave A lo largo del proceso judicial se acumularon diversos elementos testimoniales y periciales que derivaron en la elevación de la causa a la etapa de juicio. Declararon psicólogos que atendieron al niño, autoridades y docentes del jardín de infantes al que asistía, familiares directos y los peritos oficiales que intervinieron en los exámenes correspondientes.

El imputado llega al juicio oral privado de su libertad, alojado en la Unidad Penal N.° 49 de Junín. La Justicia denegó de forma sistemática cualquier pedido de morigeración o arresto domiciliario. El acusado eligió ser juzgado mediante jurado popular y contará con la asistencia técnica de la abogada penalista Georgina Tolosa, proveniente del Departamento Judicial San Martín.

Argumentos de partes La estrategia defensista buscará demostrar la inocencia del rosarino alegando la imposibilidad técnica de acreditar su participación en las conductas imputadas. Durante los días de debate, la acusación y la defensa desplegarán sus argumentos directos hacia los miembros del jurado para sostener sus hipótesis.

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Con el primer día dedicado a la elección del jurado, las siguientes jornadas estarán reservadas a la presentación de los testigos de la acusación fiscal y posteriormente a los aportados por la defensa. Al término de las cinco audiencias, los doce vecinos deberán deliberar para dictaminar de manera definitiva si el acusado es culpable o no culpable de los gravísimos delitos que se le atribuyen.