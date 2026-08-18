Un automovilista descontrolado chocó a una moto en avenida Ameghino y luego colisionó a un auto de frente en el semáforo de Alsina y Estrada

> Un automovilista descontrolado chocó a una moto en avenida Ameghino y luego colisionó a un auto de frente en el semáforo de Alsina y Estrada

Policiales

Un siniestro vial este lunes por la tarde en la esquina de avenida Alsina y Estrada derivó en una intervención policial luego de que el conductor de un Chevrolet Corsa, que previamente habría colisionado con una motocicleta, intentara continuar la marcha tras impactar de frente contra un Volkswagen

Un accidente de tránsito ocurrido este lunes por la tarde en la esquina de avenida Alsina y Estrada derivó en una intervención policial luego de que el conductor de un Chevrolet Corsa, que previamente habría colisionado con una motocicleta, intentara continuar la marcha tras impactar de frente contra un Volkswagen Fox.

El episodio se registró minutos antes de las 19:00 y tuvo como protagonistas a una mujer de 30 años, que conducía el Volkswagen Fox, y a un hombre de 67 años, que estaba al mando del Chevrolet Corsa.

De acuerdo con la información reunida por los investigadores, la conductora del Volkswagen se encontraba detenida sobre avenida Alsina, en sentido Este-Oeste, con la luz de giro activada y aguardando la habilitación del semáforo para doblar hacia calle Estrada.

En esas circunstancias, el Chevrolet Corsa apareció circulando por avenida Alsina desde el sector de avenida Ameghino y terminó impactando de frente contra el Volkswagen.

El automóvil Chevrolet Corsa circulaba por avenida Alsina desde Ameghino hacia el centro y colisionó de frente con el Volswagen que estaba en el carril contrario aguardando la luz verde del semáforo para girrar en Estrada. LA OPINION Choque anterior El dato que motivó la intervención de los investigadores es que, momentos antes, el mismo Chevrolet Corsa habría protagonizado una colisión con una motocicleta en inmediaciones de avenida Ameghino. Como consecuencia de ese primer impacto, el motociclista habría caído al pavimento y el rodado menor habría sufrido daños.

Según las primeras actuaciones, el conductor del Corsa se habría retirado del lugar inmediatamente después de ese episodio, con el objetivo de evitar la intervención de las autoridades. La situación había motivado el requerimiento de una patrulla urbana para localizar el vehículo involucrado.

De colisión en colisión El automóvil Chevrolet Corsa circulaba por avenida Alsina desde Ameghino hacia el centro y colisionó de frente con el Volswagen que estaba en el carril contrario aguardando la luz verde del semáforo para girrar en Estrada. La secuencia continuó pocos minutos después en Alsina y Estrada, donde el automóvil terminó chocando contra el Volkswagen Fox. Tras el impacto, el conductor del Corsa habría intentado continuar la marcha e incluso habría realizado una maniobra de retroceso para alejarse del lugar.

La situación fue advertida por familiares de la conductora del Volkswagen, quienes intervinieron para evitar que el automovilista abandonara nuevamente la escena. En simultáneo, una patrulla urbana que ya se encontraba siguiendo el rastro del vehículo llegó al sector y logró interceptarlo.

Seguí leyendo Policiales Detuvieron a “Chucky” por un violento robo con un arma en una vivienda y secuestraron la moto

Uno de los testigos que presenció la secuencia relató que el Corsa habría comenzado a desplazarse hacia un costado de avenida Alsina luego de la primera colisión, hasta terminar impactando de frente contra el Volkswagen. Según ese testimonio, el conductor continuó acelerando después del choque y desplazó algunos metros al otro vehículo antes de detenerse.

Personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) se hizo presente en el lugar para asistir y evaluar a las personas involucradas en el siniestro. Luego de la revisión, se determinó que no era necesario trasladarlas a un centro asistencial.

La Fiscalía avanzó en la pesquisa A partir de la información incorporada al expediente, desde la Fiscalía solicitaron a los integrantes del Gabinete de Investigaciones de la Comisaría Primera profundizar las tareas para determinar con precisión la secuencia de ambos accidentes y establecer las responsabilidades correspondientes.

Seguí leyendo Seguros Aseguradoras proyectan casi 140.000 nuevos juicios laborales en 2026

La causa fue caratulada como lesiones culposas y quedó en manos de la UFIyJ N° 5, que subroga el fiscal Francisco Furnari, que instruye las actuaciones de rigor para establecer las circunstancias de las dos colisiones, determinar si existieron lesiones y daños derivados del primer episodio y establecer la conducta adoptada por el conductor del Chevrolet Corsa luego de los impactos.

Los investigadores trabajan ahora en la reconstrucción completa del recorrido realizado por el vehículo y en la incorporación de elementos que permitan determinar si efectivamente se trató de la misma unidad que había protagonizado el choque con la motocicleta antes de llegar a la esquina de Alsina y Estrada.